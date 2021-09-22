بورصة وشركات

«تمويلي» تُخطط لافتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية 2021

للوصول إلى 100 فرع تابع
أسماء السيد 4:39 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 4:39 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب بـ”تمويلى”، إن الشركة تُخطط لافتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطتها التوسعية.

وأشار لـ”المال” إلى أن الشركة تمتلك حوالي 97 فرعا حاليًا من خلال التواجد فى 15 محافظة، فيما تعتزم زيادتها للوصول إلي حوالي 100 فرع قبل نهاية 2021.

اقرأ أيضا  صعود مؤشر نيكي للأسبوع الرابع على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا اليابانية

وأوضح أبو العزم أن العنصر النسائى يستحوذ على %46 من محفظة الشركة، و%55 لفئة الشباب من عمر 21 وحتى 35 عاماً، لافتًا إلى أن الشركة بشكل عام تمنح تمويلات للعملاء حتى سن 60 عاماً.

وعلى صعيد التمويلات التى منحتها تمويلى منذ بداية العام، قال عمرو أبو العزم إن حجم رصيد المحفظة القائم للشركة حاليًا يبلغ 1.250 مليار جنيه، فيما تعتزم الشركة منح تمويلات جديدة حتى نهاية العام ليصل حجم المحفظة إلى 1.5 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  «تمويلى» تطلق 4 منتجات جديدة متناهية الصغر

أما فيما يتعلق بحجم الأرصدة التى منحتها الشركة منذ بداية عملها فأشار أبو العزم إلى أنها سجلت نحو 3.7 مليار جنيه حتى الآن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-9-2021

المال - خاص 4:53 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

«برايم»: 3 أسباب تُضعف أداء سوق الأسهم المحلية

أسماء السيد 4:43 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

القابضة الكويتية تشتري أسهما جديدة فى الدلتا للتأمين بقيمة 24.2 مليون جنيه

رجب عزالدين 3:13 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

«القاهرة للاستثمار» تحدد مواعيد صرف أرباح بقيمة 100 مليون جنيه على المساهمين

رجب عزالدين 1:42 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

القاهرة للاستثمار توافق على قرض جديد بقيمة 260 مليون من بنك مصرى

رجب عزالدين 12:01 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

«الأهلي فاروس» ترفع القيمة العادلة لسهم «العز للسيراميك» إلى 18.7 جنيه

مصطفى طلعت 11:25 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21