«تمويلي» تُخطط لافتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية 2021

قال عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب بـ”تمويلى”، إن الشركة تُخطط لافتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطتها التوسعية.

وأشار لـ”المال” إلى أن الشركة تمتلك حوالي 97 فرعا حاليًا من خلال التواجد فى 15 محافظة، فيما تعتزم زيادتها للوصول إلي حوالي 100 فرع قبل نهاية 2021.

وأوضح أبو العزم أن العنصر النسائى يستحوذ على %46 من محفظة الشركة، و%55 لفئة الشباب من عمر 21 وحتى 35 عاماً، لافتًا إلى أن الشركة بشكل عام تمنح تمويلات للعملاء حتى سن 60 عاماً.

وعلى صعيد التمويلات التى منحتها تمويلى منذ بداية العام، قال عمرو أبو العزم إن حجم رصيد المحفظة القائم للشركة حاليًا يبلغ 1.250 مليار جنيه، فيما تعتزم الشركة منح تمويلات جديدة حتى نهاية العام ليصل حجم المحفظة إلى 1.5 مليار جنيه.

أما فيما يتعلق بحجم الأرصدة التى منحتها الشركة منذ بداية عملها فأشار أبو العزم إلى أنها سجلت نحو 3.7 مليار جنيه حتى الآن.