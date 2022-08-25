«تمويلي» توقع اتفاقية تعاون مع شركة «باي باس» لتقديم الخدمات الطبية الرقمية

وقعت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر اتفاقية تعاون مع شركة “باي باس” المتخصصة في مجال الخدمات الطبية الرقمية، بحضور أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي وحازم كامل عضو مجلس الإدارة بشركة تمويلي وأندرو سعد المدير التنفيذي لشركة باي باس.

وتتيح الاتفاقية تقديم “كارت الصحة HealthTag” (أحد تطبيقات شركة باي باس) للعملاء في كافة فروع الشركة تعزيزاً للخدمات غير المالية التي تقدمها تمويلي لعملائها بهدف مساعدتهم في تنمية أعمالهم ودعم أنشطتهم المختلفة.

ويتضمن “كارت الصحة HealthTag” مجموعة من المزايا التي يحصل عليها حامل الكارت ومنها الحصول على خصومات فورية في العديد من مقدمي الخدمات الطبية سواء معامل تحاليل أو مستشفيات أو مراكز أشعة وغيرها إلى جانب رقمنة التاريخ المرضي لحامل الكارت وتمكينه من الحصول على ملف طبي إلكتروني مما يساعد على دقة القرار الطبي وسرعة التشخيص والعلاج.

بالإضافة إلى تسجيل أرقام هواتف عائلية للعميل للاتصال بها في حالة الضرورة أو إذا تعرض حامل الكارت لظروف صحية طارئة.

وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي إن الشركة تخطط لتقديم الكارت لعملائها في شبكة فروعها البالغة 140 فرعا بهدف تعزيز الولاء بين الشركة والعملاء إلى جانب دعم أنشطتهم بطريقة غير مباشرة مما ينعكس إيجابياً على الوضع الصحي لهؤلاء العملاء ويدعم الميزة التنافسية لشركة تمويلي في سوق التمويل متناهي الصغر.

وأضاف خورشيد أن هذه التحركات تنطلق من قناعة شركتنا بدورها المتزايد في مجال المسئولية المجتمعية وتوافقاً مع أهداف الدولة المصرية الخاصة برؤية 2030 وخطط التحول الرقمي لاسيما مع بدء تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الذى يجب أن يستند لقواعد بيانات صحية سليمة لعموم المواطنين لضمان نجاحة.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على تقديم “كارت الصحة HealthTag” للعملاء وذلك لإيمان الهيئة وقياداتها بأهمية تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر وتعزيز الدور المجتمعي للشركات العاملة في القطاع و تذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات في ممارسة دورها على أكمل وجه لاسيما تلك الجهود المتعلقة بتقديم كافة صور الدعم لمحدودي الدخل للحصول على رعاية صحية افضل بما يحقق استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية 2030 وسوف يتم البدء في تقديم الخدمة من بداية شهر سبتمبر القادم.

وأعرب أندرو سعد المدير التنفيذي لشركة باي باس عن سعادته بالتعاون مع شركة تمويلي، موضحا أن من خلال الشراكة مع تمويلي سنعيد تشكيل الخدمات الطبية لمئات الآلاف من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإعطائهم فرصة أفضل في الحصول على خدمات طبية بجودة أعلى وعلى نطاق أوسع بكافة أرجاء مصر.

عن شركة باي باس: ھي ﺷرﻛﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻗﻣﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﺳﮭوﻟﺔ ﺗﺑﺎدﻟﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻣرﺿﻰ وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻣرﺿﻰ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ أﻓﺿل ﺟودة.

وجدير بالذكر أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2018 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه مصري ويساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثلاث كيانات هي شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.