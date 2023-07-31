«تمويلي» تطلق نشاطًا جديدًا لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة

تستعد شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر لإطلاق نشاطها التمويلي الجديد والموجه لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما حصلت الشركة على ترخيص رقم (5) لسنة 2023 من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط تمويل هذه المشروعات.

وفي بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن النشاط الجديد يكمل حلقات أنشطة الشركة بعدما حققت تقدماً كبيراً عبر المنتجات الموجهة لعملاء التمويل متناهي الصغر على مدار السنوات الخمس الماضية والذي أسفر عن محفظة تمويل تراكمية قدرها 10 مليار جنيه وعدد عملاء يزيد عددهم عن 400 الف عميل، منذ بداية ممارسة النشاط وحتى الآن، ويخدمهم 200 فرعاً موزعة على كافة مناطق الجمهورية.

وأشار خورشيد إلى أن دخول الشركة في هذا النشاط التمويلي الجديد من شأنه أن يعزز من قدرتها التنافسية في سوق الخدمات المالية غير المصرفية لاسيما وأن “تمويلي” لديها ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وتمتلك أيضاً ذراعاً تمويلياً آخر يعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي وهو شركة وان فاينانس، الأمر الذي يؤشر الى تكامل وتماسك الرؤية الإستراتيجية للشركة وخططها التوسعية في المستقبل، بما يتماشي مع اتجاه الشمول المالي في مصر ودوره في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”

وأوضح خورشيد أن تمويلي استوفت كافة الاشتراطات الخاصة بالنشاط الجديد وفي مقدمتها تعيين عضو منتدب تنفيذى متفرغ ومسؤول عن هذا النشاط وهى مروة نبيل، والتي تتمتع بخبرة كبيرة في مجالات التمويل والخدمات المصرفية المتنوعة، إلى جانب قيام الشركة بدراسات سوقية موسعة قبل إطلاق النشاط الجديد وهي دراسات أسفرت عن خطة ورؤية تشغيلية طموحة تحدد الحصة السوقية المستهدفة، وشرائح العملاء المستهدفين، والمناطق الجغرافية التي ستتوجه إليها بهذا المنتج وخطتنا التوسعية في هذا النشاط.

من جهتها أوضحت مروة نبيل العضو المنتدب التنفيذي لنشاط التمويل المتوسط والصغير في شركة تمويلي، أن النشاط الجديد يقدم تمويلات بقيمة أكثر من 220 ألف جنيه وتصل إلى سبعة ملايين جنيه للتمويل الواحد كمرحلة أولى.

وأوضحت أنهُ يستهدف شريحة جديدة من العملاء من ذوي المشروعات المتوسطة والصغيرة البالغ حجم ايرداتها من مليون جنية حتى 200 مليون جنية سنوياً وفقاً لتعريف البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك سواء في المجالات التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو الزراعية، بالاضافة الى تلبية احتياجات شريحة واسعة من عملاء الشركة اللذين استفادوا من التمويل متناهي الصغر في السنوات الماضية بعدما توسعت أنشطة هؤلاء العملاء ونمت مشروعاتهم وأصبحوا في حاجة إلى تمويل بحجم وقيمة أكبر لمساعدتهم على مواصلة النمو باعتبارهم شركاء النجاح لنا.

وأكدت أن ما يعزز من فرص نجاح نشاط التمويل المتوسط والصغير في السوق المصرية في هذه المرحلة هو أن مازالت التمويلات الممنوحة لا تغطى حجم احتياجات الشركات العاملة بهذا النشاط بالكامل مما يعطى دوراً كبيراً للشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية فى المساهمة للوصول لتلك الشرائح متماشياً مع خطة الدولة فى دعم هذه الشركات وخاصة فى الاونة الاخيرة خاصة مع تنامي الإحتياجات التمويلية بصفة عامة لاسيما في بعض القطاعات الإنتاجية المهمة والتي أصبحت تحل محل الواردات في الفترة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلي أن مروة نبيل تتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي تمتد لأكثر من 22 عاماً حيث شغلت العديد من المناصب في مؤسسات تمويل محلية وإقليمية شملت بنوك HSBC والأهلي المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي وباركليز والتجاري وفا مصر.

وكان آخر منصب تولته قبل الإنضمام لفريق عمل تمويلي هو رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المهيكلة وعضو اللجنة التنفيذية ببنك التجاري وفا مصر وهي حاصلة على العديد من الشهادات المتخصصة منها شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من هيئة الرقابة المالية وشهادة معتمدة فى مجال التمويل والخزانة من أحد أبرز المعاهد الدولية.

وجدير بالذكر أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ومقيده بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم (305 لسنة 2023)، ويساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثلاث شركات هم شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار بنسبة 30%، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية بنسبة 40%.، وشركة البريد للاستثمار بنسبة 30%.