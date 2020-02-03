«تمويلي» تسعى لطرح منتجات جديدة خاصة بالمرأة

كشف عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلى للمتناهى الصغر، عن سعى الشركة لطرح منتجات جديدة خاصة بالمرأة الفترة المقبلة كجزء من أدوات التمويل الصغير ومتناهي الصغر، مشيرًا إلى أنها تعمل على ذلك فى الوقت الحالى.

وقال أبو العزم، إن النساء تستحوذ على 42% من حجم التمويلات التي منحتها الشركة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن النساء مقرضات جيدات.

اهتمام ذاتي من الشركة بشريحة المرأة

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تمويلى للتمويل متناهى الصغر، أن هناك التزاماً ذاتياً من شركة تمويلي، بالاهتمام بشريحة المرأة.

وبحسب تصريحات سابقة لعمرو أبو العزم، فإن شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر تسعى لتحقيق الانتشار فى جميع محافظات الجمهورية خلال الثلاث سنوات المقبلة عبر التواجد فى 100 فرع تابع للهيئة القومية للبريد.

شركات وجمعيات المتناهى الصغر

ويضم قطاع التمويل متناهى الصغر، شركات “تنمية”، و”ريفى”، و”تساهيل”، و”أمان”، و”تمويلى”، و”سندة”، و”فورى”، و”الأولى”، و”فيتاس – مصر” بالإضافة إلى أكثر من 950 جمعية أهلية.

وتدرس جهات كبرى من بينها البنك الأهلى المصرى تدشين شركة جديدة.

بدأت “الرقابة المالية” بشكل رسمى تنظيم القطاع، بعدما أعلنت فى نوفمبر 2014، أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

أرصدة التمويل تقترب من 16 مليار جنيه

وبحسب “الرقابة المالية”، فإن أرصدة التمويل متناهى الصغر اقتربت من 16 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 11.4 مليار بنهاية نوفمبر 2018.

وارتفع عدد المستفيدين من النشاط إلى 3.087 مليون بنهاية نوفمبر2019، مقابل 2.917 مليون بنهاية نوفمبر قبل الماضى.