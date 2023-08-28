«تمويلي» تتوسع جغرافيًا وتفتتح 50 فرعًا منذ بداية العام

كشف أحمد خورشيد الرئيس التنفيذى لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر والـ “SME’s” إنها افتتحت نحو 50 فرعًا جديدة خلال النصف الأول من العام الجارى ليصل الإجمالى إلى 200.

ولفت إلى أنهُ من بين تلك الفروع هناك فرعان صديقان للبيئة تعتمد على خلايا الطاقة الشمسية بنسبة %100 وذلك بمحافظتى المنيا والفيوم.

وأوضح في حوار مع “المال”، أنهُ بعيدًا عن خطة التوسع الجغرافى الكبيرة التى أتمتها الشركة خلال الفترات الماضية و المعتزم استكمالها بالسنوات القادمة فإن «تمويلي» تُركز على الجانب التكنولوجى بشكل عام، مشيرًا إلى أنها كانت قد حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول منذ يناير الماضي.

وأشار «خورشيد» إلى أن التطبيق الغرض منه هو مساعدة العملاء الحاليين للشركة والمرتقبين فى معرفة كافة المعلومات الخاصة بالمنتجات التمويلية والخدمات الأخرى التى توفرها شركة «تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر ، وكذلك تقديم طلب الحصول على التمويل وتتبع حالة الطلب لمعرفة أقرب فرع للعميل والرد على كافة الاستفسارات من العملاء.

وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير التطبيق الخاص بها لإتاحة خدمة صرف التمويلات من خلاله بحلول 2024 وذلك عقب الحصول على موافقات الجهات المختصة.

وأشار إلى أن «تمويلي» لديها تعاون استراتيجى مع هيئة العامة للبريد المصرية منذ أبريل 2021، إذ يتم من خلال المكاتب التابعة حول الجمهورية صرف التمويلات ودفع الأقساط، موضحًا أن حوالى 12 فرعا تابعا فى مقرات البريد المصرى وذلك فى إطار التسهيل على العملاء.

وقال إن «تمويلي» لديها تعاقدات مع حوالى 6 شركات دفع إلكترونى فى السوق المحلية.