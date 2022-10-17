«تمويلي» تتفاوض على تسهيلات بقيمة 400 مليون جنيه

تبحث شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر، مع 4 بنوك الحصول على تسهيلات وتمويلات بقيمة 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى مفاوضات أخرى مع صندوق تنمية المشروعات للحصول على 150 مليونا.

قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن إجمالى التسهيلات التى حصلت عليها «تمويلى» من البنوك تقدر بحوالى 1.7 مليار جنيه من 13 بنكا حتى الآن، فيما بلغ إجمالى ما ضخته الشركة لعملائها منذ بداية العام الحالى نحو 2.5 مليار.

وأضاف خورشيد فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تستهدف مضاعفة تمويلاتها فى عام 2023، مستغلة قدراتها المتمثلة فى عدد الفروع البالغ 140 فى 21 محافظة على مستوى الجمهورية، وعدد العملاء الذى وصل إلى 135 ألفا.

وكشف العضو المنتدب لـ«تمويلى» عن اتجاه شركته لطرح خدمات جديدة قبل نهاية 2022، منها تمويلات لذوى الهمم، وإتاحة خدمات لمشروعات الطاقة النظيفة والخضراء، موضحا أن هناك مفاوضات مع مؤسسات دولية للحصول على تمويلات بشأنها.

وأوضح أن «تمويلى» حصلت مؤخرا على رخصة من هيئة الرقابة المالية، لبيع وثائق التأمين لشركة GIG، فضلا عن تقديم خدمات كارت الصحة للعملاء بالشراكة مع «باى ناس لتكنولوجيا الخدمات المالية».

جدير بالذكر أن «تمويلى للمشروعات متناهية الصغر» تأسست عام 2018 برأسمال مصدر 75 مليون جنيه، ويساهم فيها تحالف مكون من 3 كيانات، هى «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمار بنسبة %30 و«أيادى» للاستثمار والتنمية بـ%40 وشركة البريد للاستثمار بـ%30.