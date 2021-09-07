«تمويلي» تتعاقد مع بنك مصر لإتاحة بطاقة «ميزة» لعملائها

تعتزم شركة «تمويلى» للمشروعات متناهية الصغر إتاحة بطاقة «ميزة» لعملائها خلال الفترة القليلة المقبلة، من خلال التعاقد مع بنك مصر بشكل أولى، إلى جانب بحث مزيد من التعاقدات الجديدة مع مصارف أخرى .

قال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، العضو المنتدب بشركة «تمويلى»، إنها تتبنى خطة موسعة للتحول التكنولوجى خلال الفترة المقبلة .

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن «تمويلى» تعاقدت مع بنك «مصر» بهدف إتاحة بطاقة «ميزة» لمساعدة العملاء فى صرف التمويل، ودفع الأقساط من خلال ماكيناته وفروعه، لافتًا إلى أنها تُجرى حاليًا مفاوضات مع مصرفين آخرين .

وكشف «أبو العزم» أن «تمويلى» وفرت 43 ماكينة ATM بنك «مصر» فى 43 فرعًا من إجمالى فروع الشركة البالغة 97، لافتًا إلى أنها تعتزم مواصلة التوسع بضخ مزيد من ماكينات الصرف الآلى.

ولفت إلى أن حجم العملاء الحالى للشركة بلغ حوالى 82 ألف عميل، فيما يتراوح متوسط حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

وعلى جانب آخر، لفت «أبو العزم» إلى أن «تمويلى» تعاقدت أيضًا مع الهيئة العامة للبريد المصرى لتحقيق الغرض الخاص نفسه بمكينة عملائها، من خلال الإتاحة للعملاء بالحصول على التمويلات ودفع الأقساط أيضًا، عبر شبكة فروع البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وقال إن التعاقد مع هيئة البريد مكَّن «تمويلى» من افتتاح فروع لها داخل مكاتب البريد، مشيرًا إلى أن الشركة افتتحت حتى الوقت الراهن حوالى 12 فرعًا بمكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد القطاعات، قال «أبو العزم» إن القطاع التجارى يستحوذ على الجانب الأكبر من تمويلات الشركة، وكذلك على %70 من تمويلات السوق ككل .

ويتوزع هيكل ملكية شركة «تمويلى» بنسبة %40 لشركة آيادى للاستثمار والتنمية وشركة ام آي كابيتال بـ%30 وكلاهما تابعين لبنك الاستثمار القومي بجانب %30 لصالح شركة البريد للاستثمار.