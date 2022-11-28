تمويلي: الشراكات مع البريد والبنوك وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية عززت نمو أعمالنا

قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر: “التكنولوجيا المالية ساعدت شركته في النفاذ للتمويل فيما ساعدت شركات المدفوعات الإلكترونية في الحصول على عملاء جدد حيث كنا أول مؤسسة توقع اتفاقيات وتنفذ كافة معاملات عن طريق المدفوعات الإلكترونية منذ شهر إبريل 2021”.

وأوضح خورشيد خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية “سنابل” والذي استضافته مصر يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري أن شراكات تمويلي مع بقية المؤسسات المالية ساهمت في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها بدون هذه الشراكات لاسيما وأن النتيجة المباشرة لذلك كانت حصول هذه الفئات على التمويل الأصغر بتكلفة منخفضة وبسهولة ويسر.

وقال العضو المنتدب لشركة تمويلي خلال الجلسة التي شارك بها ممثلو جهات تمويلية من العراق وأوغندا واليمن وحملت عنوان “شراكات غير تقليدية تدعم وصول التمويل للفئات المستبعدة ماليا “إن الشراكة المالية مع الهيئة القومية للبريد المصري (تمتلك 30 بالمئة من رأسمال تمويلي) بدأت في العام 2019 وتطورت لتشمل عمليات الإصدار والتحصيل، حيث يستطيع عميل تمويلي التوجه لأقرب فرع من فروع الهيئة القومية للبريد المصري البالغة 4200 فرع تغطي كافة مناطق الجمهورية وبموجب بطاقة الرقم القومي يحصل على التمويل الذى سبق الموافقة عليه بعد فحص وضعه الائتماني أو سداد الأقساط المستحقة”.

وتابع خورشيد: “الشراكة مع شركات التأمين أتاحت لنا فرصة بيع وثائق التأمين في فروعنا البالغ عددها 140 فرعاً موزعة على 21 محافظة بنسبة تغطية 77 بالمئة من جمهورية مصر العربية كما أن الشراكة مع إحدى تطبيقات الخدمات الصحية وهي شركة باي باس أتاحت لنا تقديم خدمات إضافية لعملائنا تشمل توزيع بطاقات صحية تضمن لهؤلاء العملاء الحصول على تخفيضات مالية لدى شبكة واسعة من المراكز الطبية والصيدليات وربط البيانات الصحية لهؤلاء العملاء عبر شبكة مؤمنة يستفيد منها العميل عند التعرض لظروف مرضية طارئة”.

وقال أحمد خورشيد إن الشراكات المالية شملت أيضا شركة l-score المتخصصة في التقييم الائتماني وبنكي مصر والقاهرة، مشيراً إلى أن استراتيجية التشغيل والنمو لدى تمويلي تعتمد على استغلال شبكة الفروع والموظفين لتقديم المزيد من خدمات القيمة المضافة لعملية التمويل متناهي الصغر، مؤكداً أن التطور الطبيعي لذلك هو الوصول إلى الإقراض الرقمي.

وحول التحديات التي واجهتها عمليات الشراكة مع المؤسسات المالية الأخرى قال خورشيد أن التعامل عبر شبكة فروع الهيئة القومية للبريد المصري كان تحدياً في حد ذاته وكانت الجلسة قد شهدت استعراض تجارب النفاذ التمويلي للفئات المستبعدة مالياً في مصر والعراق وأوغندا حيث أجمع المشاركون على أهمية ودور التكنولوجيا المالية المتعاظم في هذا المجال وإمكانية الاعتماد عليها في الوصول لمثل هذه الفئات مستقبلاً حيث تسهم هذه التكنولوجيا في خفض تكلفة الحصول على التمويل إلى جانب سرعة إتمام المعاملات وتمتعها بنسبة عالية من الأمان.

كما ناقشت الجلسة نماذج الشراكة المبتكرة في العراق ومصر وأوغندا حيث اجتمعت المنظمات الدولية والبنوك المركزية وشركات الضمان المصرفي والمستثمرين ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والبنوك والشركات الخاصة لتقديم نهج غير تقليدي للاستجابة للتحديات والعقبات القائمة مع الاستفادة في الوقت نفسه من التكنولوجيا لتحسين وحدات أعمالهم كما أجمع المشاركون على أن النتائج الأولية مثيرة للإعجاب، مما أدى إلى توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للشباب والنساء والشركات الناشئة والشركات القائمة التي تتطلع إلى التوسع بما في ذلك اللاجئين والمشردين.

جدير بالذكر أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2018 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه مصري ويساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثلاث شركات هم شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.