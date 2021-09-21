«تمويلى» تطلق 4 منتجات جديدة متناهية الصغر

قال عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تمويلى للمشروعات متناهية الصغر» إنها تعتزم طرح 4 منتجات تمويلية جديدة خلال الفترة المقبلة فى إطار خطتها التوسعية.

وأضاف أن شركته بدأت مفاوضات مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها لإضافة تلك المنتجات الجديدة، موضحًا أن أولها يتمثل فى طرح منتج جديد للتمويل متناهى الصغر قيمته القصوى 200 ألف جنيه.

وكشف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الثانى متعلق بالتأجير التمويلى متناهى الصغر، والذى أطلقته «الرقابة المالية» بالسوق المحلية مؤخرًا.

وقال إن المنتج الثالث يختص بـ «النانو فاينانس» بقيمة تمويل تصل إلى 3 آلاف جنيه، وهو منتج جديد أطلقته «الرقابة المالية» أيضًا منذ فترة.

تجدر الإشارة إلى أن «الرقابة المالية»، أصدرت خلال أغسطس الماضى موافقتها الثانية على اعتماد منتج التمويل الأصغر والمعروف بـ«النانو فاينانس» فى السوق المصرية.

و«النانو فاينانس» هو منتج يتيح تمويل بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز90 يوما، ولغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل.

وقالت «الرقابة المالية» حينها إن منتج التمويل الأصغر، يسعى بشكل خاص نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص، الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث). فيما كشف «أبو العزم» أن المنتج الرابع والأخير خاص بإطلاق منتج مخصص لتمويل ذوى الهمم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، موضحًا أنه سيكون منخفض التكلفة لتكون «تمويلى» أول شركة تطرح مثل هذا المنتج