تمويلات «كونتكت القابضة» تبلغ 7.9 مليار جنيه خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة شركات كونتكت المالية القابضة أن إجمالي حجم التمويلات الجديدة ارتفع بنسبة سنوية 55% لتبلغ 7.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، موضحة أن إجمالي حجم التمويلات الجديدة زاد بنسبة 45% إلى 3.8 مليار خلال الربع الثاني من عام 2023.

وأرجعت كونتكت القابضة الارتفاع مدعومًا بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات وسيارات النقل الثقيل، مشيرة إلى أنه قد نتج عن ذلك نمو الدخل التشغيلي للقطاع بمعدل سنوي 47% إلى 470 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 37% ليسجل 932 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوي 71% إلى 166 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوية 21% ليسجل 287 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

الدخل التشغيلي

وأشارت الشركة انه قد نتج عن ذلك نمو الدخل التشغيلي للقطاع بمعدل سنوي 47% إلى 470 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 37% ليسجل 932 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوي 71% إلى 166 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوية 21% ليسجل 287 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

الأقساط التأمينية

وكشفت عن ارتفاع اجمالي الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 65% ليبلغ 832 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة سنوية بلغت 57% إلى 395 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023.

وارجعت الشركة في بيان لها اليوم النمو بفضل النتائج القوية التي حققتها شركتي ثروة حياة وثروة للتأمين. وارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 53% إلى 73 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 48% إلى 155 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

أقساط ثروة «للتأمين»

ومن جانب آخر أفادت «كونتكت القابضة»، أن شركة ثروة للتأمين شهدت ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي 35% إلى 183 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 39% ليسجل 361 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، في ضوء نجاح الشركة خلال الفترة السابقة في زيادة تواجدها بالسوق وإتاحة خدماتها عبر قنوات تجارية مختلفة.

ومن جانبه قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة “كونتكت المالية القابضة ” أن هذا التفوق المالي يعزز مكانة الشركة في السوق ويعكس ثقة العملاء وشركاءنا في قدرتنا على تحقيق النجاح في عام 2023.

وأضاف زعتر أن النتائج تعكس كفاءة استراتيجية شركاتنا التي نتبناها لتعزيز النمو وتعظيم قيمتنا، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب الأرباح يعكس الجهود الجادة والاستراتيجية الفعالة التي تم تنفيذها لتحقيق هذا النجاح. مؤكدا أن هذا التفوق يعزز مكانة شركات المجموعة في السوق.

كما كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت القابضة مواصلة قطاع التمويل الاستهلاكي أدائه القوي بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة وزيادة تواجده في السوق مع إطلاق منتجات جديدة، وهذا يعكس ثقة عملائنا وشركاءنا في قدرتنا على تحقيق التطور والنمو.