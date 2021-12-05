تمويلات الأوروبى لإعادة الإعمار للقاهرة تسجل 600 مليون يورو

قال خالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن إجمالى حجم التمويلات التى وفرها البنك لمصر حتى نهاية أكتوبر الماضى بلغ نحو 600 مليون يورو.

وأضاف أنه من المقرر توقيع البنك قبل نهاية العام الجارى على مشروع تحديث وكهربة خط سكة حديد «أبوقير–الإسكندرية» وتحويله لخط مترو عالى السعة، ويبلغ حجم التمويل الموجه لهذا المشروع نحو250 مليون يورو، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة عليه مؤخرا.

كانت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أعلنت مؤخرا موافقة البنك الأوروبى على توفير التمويل لصالح المشروع.

وتابع «حمزة» لـ«المال»، على هامش الندوة التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى حديقة الأزهر بالقاهرة منذ أسبوعين للتوقيع على مذكرة تفاهم مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية ، إن شركة «FHI 360» هى الاستشارى الخاص بالمشروع وستتولى عملية البناء واحتياجات التطوير.

ووقعت شركة «FHI 360» مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مؤخرا، على مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية (IMCT) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذى يهدف إلى دعم التراث الثقافى والسياحة المستدامة فى مصر، ويركز على مناطق القاهرة التاريخية والأقصر.

وأشار «حمزة» إلى أن شركة «FHI 360» ستضع دراسة للمشروع، وسيوفر البنك معلومات عن القطاع الخاص وكيف يعمل وما هى العوائد التى يبحث عنها فى هذه المشروعات السياحية الأمر الذى سيساعد فى وقت لاحق الشركات بالمشاركة والحصول على تمويلات البنك الأوروبى.

وقال إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية يشمل تنفيذ مشروعات لصالح المؤسسات متناهية الصغر والمرأة.

ولفت إلى أن قطاع السياحة يمثل جزءًا كبيرا جدا من الاقتصاد المصرى بحوالى %8 من الناتج المحلى، ويعمل به الكثير من الأشخاص الذين تأثروا جراء تفشى وباء «كوفيد – 19 ».

وقال رامى السماعين، خبير الاندماج الاقتصادى لدول جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبى،لـ«المال»، إن المشروع يركز على تطوير مناطق أثرية معينة فى القاهرة والأقصر، ويدعو القطاع الخاص للاستثمار فيها، وبسبب نقص حجم التمويلات اللازمة له يتم توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الذى من المتوقع أن يمول مؤسسات أو شركات القطاع الخاص المهتمة بإدارة تلك المناطق السياحية وذلك بنظام الـ«ppp».

جدير بالذكر أن البنك استثمر منذ بدء عمله بمصر فى عام 2012 أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من %75 منها تم توفيرها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط العام الماضى؛ إذ استثمر مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، كما كانت أيضاً أكبر دولة عمليات فى عامى 2018 و2019.