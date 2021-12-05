استثمار

تمويلات الأوروبى لإعادة الإعمار للقاهرة تسجل 600 مليون يورو

حتى نهاية أكتوبر الماضى
سمر السيد 5:03 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21 5:03 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال خالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن إجمالى حجم التمويلات التى وفرها البنك لمصر حتى نهاية أكتوبر الماضى بلغ نحو 600 مليون يورو.

وأضاف أنه من المقرر توقيع البنك قبل نهاية العام الجارى على مشروع تحديث وكهربة خط سكة حديد «أبوقير–الإسكندرية» وتحويله لخط مترو عالى السعة، ويبلغ حجم التمويل الموجه لهذا المشروع نحو250 مليون يورو، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة عليه مؤخرا.

كانت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أعلنت مؤخرا موافقة البنك الأوروبى على توفير التمويل لصالح المشروع.

وتابع «حمزة» لـ«المال»، على هامش الندوة التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى حديقة الأزهر بالقاهرة منذ أسبوعين للتوقيع على مذكرة تفاهم مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية ، إن شركة «FHI 360» هى الاستشارى الخاص بالمشروع وستتولى عملية البناء واحتياجات التطوير.

اقرأ أيضا  وزير قطاع الأعمال يستقبل وزيرة الاقتصاد البلغارية لبحث فرص التعاون

ووقعت شركة «FHI 360» مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مؤخرا، على مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية (IMCT) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذى يهدف إلى دعم التراث الثقافى والسياحة المستدامة فى مصر، ويركز على مناطق القاهرة التاريخية والأقصر.

وأشار «حمزة» إلى أن شركة «FHI 360» ستضع دراسة للمشروع، وسيوفر البنك معلومات عن القطاع الخاص وكيف يعمل وما هى العوائد التى يبحث عنها فى هذه المشروعات السياحية الأمر الذى سيساعد فى وقت لاحق الشركات بالمشاركة والحصول على تمويلات البنك الأوروبى.

اقرأ أيضا  «التخطيط» تصدر تقريرًا حول إنجازات مشروعات التحول الرقمى حتى سبتمبر الماضي

وقال إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية يشمل تنفيذ مشروعات لصالح المؤسسات متناهية الصغر والمرأة.

ولفت إلى أن قطاع السياحة يمثل جزءًا كبيرا جدا من الاقتصاد المصرى بحوالى %8 من الناتج المحلى، ويعمل به الكثير من الأشخاص الذين  تأثروا  جراء تفشى وباء «كوفيد – 19 ».

 وقال رامى السماعين، خبير الاندماج الاقتصادى لدول جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبى،لـ«المال»، إن المشروع يركز على تطوير مناطق أثرية معينة فى القاهرة والأقصر، ويدعو القطاع الخاص للاستثمار فيها، وبسبب نقص حجم التمويلات اللازمة له يتم توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الذى من المتوقع أن يمول مؤسسات أو شركات القطاع الخاص المهتمة  بإدارة تلك المناطق السياحية وذلك بنظام الـ«ppp».

اقرأ أيضا  لتسهيل التجارة بين البلدين.. سوريا وإيران تطلقان بنكا مشتركا

جدير بالذكر أن البنك استثمر منذ بدء عمله بمصر فى عام 2012 أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من %75 منها تم توفيرها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط العام الماضى؛ إذ استثمر مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، كما كانت أيضاً أكبر دولة عمليات فى عامى 2018 و2019.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

كيف أثرت أزمة سلاسل التوريد العالمية على التجارة المصرية ؟

سمر السيد 4:58 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

«بولاريس باركس»: 10 – %15 زيادة فى أسعار أراضى ووحدات المطور الصناعى مع بداية 2022

أحمد اللاهوني 4:49 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

«الآثار» توضح أسباب تراكم المياه بقلعة قايتباي بمدينة رشيد

دعاء محمود 3:43 م, السبت, 4 ديسمبر 21

وزير الآثار يبحث مع اتحاد شركات السياحة بإسبانيا زيادة أعداد الوافدين

دعاء محمود 2:59 م, السبت, 4 ديسمبر 21

وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة الاقتصاد البلغارية سبل تدعيم العلاقات الثنائية

السيد فؤاد 1:03 م, السبت, 4 ديسمبر 21

وزير قطاع الأعمال يبحث مع «ماز» البيلاروسية إنتاج أتوبيسات الغاز الطبيعي

عصام عميرة 12:23 م, السبت, 4 ديسمبر 21