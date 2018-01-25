تمهيدًا لرحيله عن النصر.. غالي يوسط الخطيب لختام مشواره في الأهلي

سوء علاقته بالبدري العائق الوحيد لعودة الكابيتانو للقلعة الحمراءعلي المصريطلب حسام غالي، قائد فريق النصر السعودي، من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العودة إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.اقتربت مسيرة غالي مع النصر من خط النهاية، قبل أربعة أشهر من ان

سوء علاقته بالبدري العائق الوحيد لعودة الكابيتانو للقلعة الحمراء



علي المصري



طلب حسام غالي، قائد فريق النصر السعودي، من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العودة إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اقتربت مسيرة غالي مع النصر من خط النهاية، قبل أربعة أشهر من انتهاء التعاقد بين الطرفين، بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية.

لم يتمكن غالي “35 عامًا”، من الظهور بمستواه المعهود مع فريق النصر، ولم يرض طموحات الجهاز الفني والجماهير ومجلس الإدارة، الذي يتجه لتسوية مالية مع اللاعب المخضرم، وإنهاء التعاقد بشكل ودي.

وأبلغ غالي إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب برغبته في العودة للفريق لمدة 6 أشهر، قبل اعتزال اللعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي.

وترحب لجنة الكرة بالأهلي بفكرة عودة غالي إلى الفريق، إلا أن المشكلة الوحيدة تتمثل في العلاقة السيئة بين اللاعب وحسام البدري المدير الفني الحالي للأهلي.