تمهيدا لنقله .. الإسكان توافق على تخصيص أرض لمجمع محاكم الجيزة بحدائق أكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، تخصيص قطعة أرض في المدينة لإنشاء مجمع جديد لمحاكم الجيزة الابتدائية تمهيدا لنقل المجمع الحالي بمدينة الجيزة إلى مدينة حدائق أكتوبر.

وقال رئيس الجهاز، في بيان للجهاز، إن هيئة المجتمعات العمرانية خاطبت رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بتخصيص قطعة أرض بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان إلى وزارة العدل، لإنشاء مجمع المحاكم الجديد بمدينة حدائق أكتوبر ليكون ذلك الموقع بدلًا من الموقع الحالي بمنطقة الجيزة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الموقع الجديد يقع في المنطقة المحصورة بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية وسكن مصر 228 عمارة، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات من جانب وزارة العدل خلال الفترة المقبلة لبدء العمل رسميًا.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة من مكتب رئاسة الجمهورية وتعليمات من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على التعاون والدعم من أجل هذه الخطوة الهامة التي ستخدم أهالينا.