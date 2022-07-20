«تمهيدا للطرح بالبورصة» الحكومة توافق على تأهيل شركتي «وطنية» و«صافي» التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تأهيل شركة «وطنية» لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية «صافي»، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة.

جاء ذلك بين القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي والذي انعقد اليوم في مدينة العلمين الجديدة.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلاله عرضاً حول جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا الصدد.

وتناولت البرنامج الطارئ مع البنك الدولي لدعم التصدي لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود، حيث استعرضت حجم التمويل الموجه لشراء الاقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج، وما تم إنجازه، والموقف الحالي، موضحةً أنه يوجد حالياً بعثة من البنك الدولي لمناقشة الإطار التعاقدي لمناقصات القمح.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى برنامج “دعم الموازنة العامة للدولة نحو الصمود الاقتصادي ومتطلبات الأمن الغذائي” بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، حيث تناولت بالتفصيل محاور وأهداف البرنامج والتي تضمنت دعم استجابة الأمن الغذائي على الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، وتعزيز صمود وشفافية القطاع المالي.

من جانب آخر، أشارت لما قام به البنك الدولي والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية من تحويل لجزء من الاعتمادات المطلوبة اتصالاً ببرنامج إطار تمويل سياسات التنمية 2021/2022.

وخلال الاجتماع أيضا، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه فيما يتعلق بالطرح الأخير الذي أعلنت عنه الوزارة للمصريين في الخارج، ضمن مشروع “بيت الوطن” لتوفير أراض ووحدات سكنية لأبنائنا في الخارج، فقد تم إغلاق باب الحجز به منذ أيام، حيث شهد إقبالا كبيرا على الحجز، خاصة على الأراضي، وتم حتى الآن تحويل 292 مليون دولار مقدمات حجز من إجمالي نحو 1.172 مليار دولار، مضيفا : نعمل حاليا على توفير الأراضي اللازمة والوحدات السكنية؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المتقدمين للحجز.

وأجرى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مداخلة أشار فيها إلى أنه تم توقيع اتفاقية بشأن تحويل مصنع غزل في الفيوم، مغلق منذ عدة سنوات، إلى مجمع مكون من 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة، وذلك بالتنسيق مع فاضل مرزوق أحد رجال الأعمال في صناعة الملابس الجاهزة لعمل التصميمات الهندسية للمجمع، والذي سيبدأ عمله بالتشغيل لصالح مجموعة من مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وقال الوزير إن المجمع يقام على مساحة 21 ألف متر بتكلفة تطوير 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل قبل أول نوفمبر 2022. ويهدف المشروع إلى تشغيل حوالي 3000 عامل أغلبهم من الفتيات والسيدات، حيث تتولى تنفيذه مؤسسة النداء في إطار برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، موجها الشكر للوزارة على التعاون الإيجابي.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تعتزم تكرار هذا النموذج في مساحات غير مستغلة في مصانع شركاتها التابعة، وأبرزها مساحة غير مستغلة تابعة لشركة “مصر حلوان للغزل والنسيج” بخلاف التطوير الجاري تنفيذه بالشركة ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة.