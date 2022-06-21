تمهيدا للاستحواذ على بنك الخليج.. الأهلي الكويتي يوافق على بدء الفحص الفني

أعلن البنك الأهلي الكويتي اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارته قرر في اجتماعه أمس الإثنين الموافقة على البدء بأعمال الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة استحواذ بينه وبين بنك الخليج الكويتي قدمها المساهمون الرئيسيون في البنكين، بحسب وكالة رويترز.

وفي 14 يونيو، قال البنك الأهلي وبنك الخليج إنهما يدرسان فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال البنك الأهلي في بيان إلى بورصة الكويت إنه سيفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

بنك الخليج يعلن موافقة مجلس الإدارة على البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة

وأعلن بنك الخليج يوم الخميس موافقة مجلس الإدارة على البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بشأن ذات الموضوع مع البنك الأهلي الكويتي.

وذكر البنك الأهلي يوم الاثنين أن المساهمين الرئيسيين فيه وفي بنك الخليج- وهما شركة الغانم التجارية وبهبهاني للاستثمار- طلبوا النظر في مقترح الدخول في تعاون مشترك بين البنكين يتم بموجبه الاحتفاظ بكلا الكيانين وتحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بورصة الكويت تعلن اليوم تعليق قرار كانت قد اتخذته بإيقاف التداول على أسهم البنك الأهلي الكويتي

فى سياق متصل، أعلنت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء تعليق قرار كانت قد اتخذته بإيقاف التداول على أسهم البنك الأهلي الكويتي لعشرة أيام اعتبارا من أمس الاثنين، وذلك بسبب ارتكاب مخالفات.

وقالت البورصة في بيان بموقعها على الإنترنت إنها رفعت أمر الاستمرار في تنفيذ قرار الإيقاف إلى هيئة أسواق المال، بعد أن قدم البنك تظلما من هذا القرار إلى الهيئة.

البورصة الكويتية: سيستمر تداول سهم البنك الأهلي لحين صدور تعليمات

وأضافت “وعليه سيستمر تداول سهم البنك الأهلي لحين صدور تعليمات الهيئة في هذا الشأن”.

وكان قرار الإيقاف، الذي أصدرته لجنة النظر في المخالفات في البورصة، جاء بسبب مخالفة البنك لقواعد متعلقة باستحقاقات الأسهم، طبقا لإعلان البورصة.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الالكتروني إن الإيقاف جاء بسبب مخالة البنك لمواد من كتاب قواعد البورصة متعلقة باستحقاقات الأسهم “حيث لم يلتزم بتأكيد الإعلان عن الاستحقاقات أو أي تغيير يطرأ على الجدول الزمني قبل يوم الاستحقاق المحدد” في 11 مايو بثمانية أيام عمل، أي في يوم 24 ابريل ، وإنما قام بذلك في 25 ابريل.

وأشار البيان إلى أن قرار الإيقاف أصدرته لجنة النظر في المخالفات في البورصة.