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تمهيدا للإعلان عنها .. رئيس الوزراء يتابع إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري

مؤكدا حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل
صفية حمدي 6:25 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 6:25 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل للتشريع.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى فى مستهل الاجتماع حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل.

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وقال أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار متابعة العمل على سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى، وذلك دعماً لقدرات محدودى ومتوسطى الدخل المالية على تملك وحدات سكنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب محافظ البنك المركزى قدم عرضاً مفصلاً حول الشروط المطروحة للمبادرة بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى، وكذلك متوسطى الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.

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وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات، ونسب حصول المواطنين على التمويل، ومستويات دخولهم، تمهيداً للإعلان عنها رسمياً.

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بقلم صفية حمدي

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