تمهيدا لافتتاح المشروع أمام الملاحة العالمية.. ميناء أبو قير البحري الجديد يستقبل أوناش جديدة

بالتزامن مع اقتراب انتهاء بعض المراحل الخاصة بتطوير ميناء أبو قير البحري أمام الملاحة العالمية، استقبل الميناء اليوم عددا من الاوناش العملاقة والرصيف، وذلك تمهيدا لتشغيل الميناء خلال الفترة المقبلة.

وتم توريد الأوناش عبر إحدى السفن المتخصصة في هذا الشأن، وذلك لصالح شركة «هاتشيسون بورت» الصينية والمشغل العالمى لمحطات الحاويات، حيث وصلت 3 ونش رصيف عملاق، بالاضافة الى ستة ونش ساحة طراز RTG .

ومن المقرر أن يكون الميناء الأكثر عمقا بالموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، وذلك بغاطس للأرصفة تصل إلى 22 متر وبطول 6250 متر طولي، بالاضافة الى رصيق بحري بطول 650 متر طول بغاطس 17 متر.

كما يصل حاجز الأمواج إلى بطول 5730 متر طولي بالاضافة الى حواجز امواج مرتفعة تصل الى 3270 متر طولي، وبأعمال تكسيات بطول 2127 متر طولي.

وأشار تقرير للشركات المنفذة للميناء، إلى أنه من المقرر أن يتم اكتساب بمساحة 10.7 مليون متر مربع شاطئ شمالي بطول 6300 متر طولي، بالاضافة إلى شاطئ غربي بطول 3200 متر طولي.

وبالنسبة للرصيف الشمالي فقد تم انجاز عدد 1431 خازوق من عدد 1582 بنسبة انجاز 90%، بما يعادل 2125 من اجمالي 2350 متر.

وبالنسبة للرصيف الجنوبي تم إنجاز عدد 1409 خوازيق من عدد 1820 بنسبة إنجاز 77% بما يعادل طول 2090 مترا من اجمالي 2700 متر.

كما يتم تنفيذ الرصيف الشرقي حيث تم إنجاز عدد 474 خازوقا من عدد 799 بنسبة إنجاز 59% بما يعادل 491 متر من إجمالي 650 متر.

وحصل الميناء مؤخرا على موافقة من قبل مجلس الوزراء، باعتباره منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات “ش.م.م” داخل الميناء.

ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن المنطقة الجمركية الجديدة في ميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر مربع، من المقرر أن تختص طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات في ميناء أبوقير بالإسكندرية بما في ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.

ويعد القرار وفقاً لمصادر ملاحية خطوة هامة نحو تحول الميناء من أحد الموانئ التابعة للقوات البحرية، والمخصص في بعض الأغراض البسيطة ليكون أحد أهم الموانئ التجارية على البحر المتوسط، لينافس موانئ محلية وأوروبية أهمها الإسكندرية ودمياط .

وحصلت الشركة التي تقوم بأعمال الإنشاءات في ميناء أبو قير على قرض من البنوك المحلية في 3 يناير الماضي قدره 3.8 مليار جنيه.

ووقع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري عقد القرض المعبري لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد.

وتقوم مجموعة الغرابلي للأعمال الهندسية بتنفيذ المشروع بنحو 19 مليار جنيه، بينما تصل الأعمال البحرية من التكريك فتقوم بها شركة ديمي البلجيكية بنحو 9 مليارات جنيه سيتم تمويلها من بنوك أجنبية وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه.