تمديد وقف الدوري الإيطالي حتى 20 أغسطس المقبل

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمديد وقف الموسم الحالي للدوري الإيطالي حتى 20 أغسطس المقبل على أمل إنهاء جميع بطولاته الاحترافية (الدرجات الأولى والثانية والثالثة).

وكانت جميع الدوريات في إيطاليا قد توقفت في 9 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء بيان الاتحاد الإيطالي كالتالي:

أبدى الاتحاد الإيطالي رغبته باستئناف وإنهاء البطولات الوطنية المحلية كحد أقصى في تاريخ 20 أغسطس في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، كما قرر إطلاق موسم 2020-2021 في الأول من سبتمبر.

وأشار بيان الاتحاد بأنه سيحدد قبل معاودة النشاط قوانين سيطبقها في حال تم تعليق النشاط مجددًا.

بدورها، وافقت الحكومة الإيطالية، أمس الثلاثاء، على استئناف التدريبات الجماعية لأندية كرة القدم المحترفة، وقد يعاود دوري الدرجة الأولى نشاطه في منتصف يونيو.