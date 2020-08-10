تمديد فترة تخفيض رسوم استخراج تصريح العمل داخل القطاع الزراعي بالأردن حتى 30 سبتمبر

أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بعمان، لفت فيه إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة تخفيض رسوم استخراج تصريح العمل داخل القطاع الزراعي بمقدار 200 دينار عن كل تصريح خلال الفترة من أول أغسطس وحتى 30 سبتمبر المقبل، بهدف تنظيم سوق العمل الداخلي والتخفيف على أصحاب العمل والعمالة الوافدة.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالعاصمة الأردنية عمان في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف هيثم سعد الدين أن وزير العمل الأردني قرر تخفيض قيمة غرامة التأخير داخل القطاع الزراعي في حالة تجديد تصريح العمل أو إصدار تصريح عمل تغيير صاحب العمل للعمالة الوافدة لتصبح الغرامة 100 دينار بدلا من 200 دينار ، وذلك عن كل تصريح خلال الفترة المشار إليها.

وكشف الملحق العمالي طلعت السيد أن هذه القرارات تعتبر ذات أثر إيجابي على العمالة المصرية، خاصة أن نسبة كبيرة منها تتركز بالقطاع الزراعي حيث ستستفيد شريحة كبيرة من تلك التخفيضات.