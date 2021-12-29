تمديد غلق مصنع محرم بك التابع للشركة الشرقية للدخان حتى نهاية يناير

عقد مجلس المديرين الخاص بالشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذين ورؤساء الأنشطة بالشركة وممثلي اللجنة النقابية، إجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة أوضاع غلق مصنع محرم بالإسكندرية، والذي صدر قرار بغلقه السبت قبل الماضي.

و حسب محضر إجتماع ” حصلت المال على نسخة منه ” فقد قرر الإجتماع إلغاء نظام الاجازات الاستثنائية الممنوح لبعض العاملين بالشركة بكافة مواقعها واستبدالها باجازة مدفوعة الأجر ( كل ما يحصل عليه العامل) ولا يخصم من رصيد الاجازات السنوية مع التأكيد بأن يتم تطبيق النظام الجديد على العاملين المطبق عليهم الاجازات الاستثنائية خلال الفترة الماضية فقط.

وتقرر أن تسير تلك الإجراءات بدءا من الأول من يناير المقبل، كما أنه نظرا لإستمرار الأسباب التي تم على أثرها ايقاف العملية الانتاجية بمصنع الشركة بمحرم بك بالإسكندرية، فقد تقرر استمرار ايقاف الانتاج بالمصنع حتى 31 يناير المقبل مع المحافظة على كافة حقوق العاملين به ومكتسباتهم .

وقرر إجتماع قيادات الشركة بتقييم الوضع العام للمصنع في نهاية هذه المدة لاتخاذ القرار المناسب للحفاظ على اقتصاديت الشركة .

وأكدت الشركة على حرصها التام على كافة حقوق العاملين بها ومكتساباتهم بجميع مواقعها وفروعها، كما أكدت على العاملين عدم الالتفات إلى الشائعات والمحافظة على مقدرات واقتصاديات الشركة.

كان قد تردد مؤخرا أنه يتم بحث أوضاع العمالة بمصنع محرم بك والذي يصل عددهم إلى قرابة الالف عامل وسيتم تصفيتهم وخروجهم على المعاش المبكر، وهو ما ادى إلى عقد العاملين إلى تنظيم أكثر من وقفه إحتجاجية فور صدور قرار وقف مصنع محرم بك.

يأتي ذلك على خلفية صدور قرار الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” توقف مصنعها بمحرم بك فى محافظة الإسكندرية اعتبارًا من يوم السبت 18/12/2021 وذلك بسبب توافر المنتج تام الصنع فى الحدود الآمنة وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج فى الوقت الحالى.

وأشارت الشركة، إلى منح العاملين بموقع مصنع محرم بك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لحين إشعار آخر، مع استثناء عمال (الطوارئ والأمن والحماية المدنية ومراقب الوقت.. الخ) وفقًا لما هو معمول به.

وتوقع هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، أن تسير معدلات نمو الإيردات خلال العام المالى الحالى بنفس مستوى الربع الأول الذى ارتفعت به فى حدود 10% تقريبًا، مع التأكيد على أهمية المحافظة على تلك المكاسب.

وأظهرت القوائم المالية لـ “ايسترن كومباني” خلال الربع الأول من العام المالي 2021 -2022، ارتفاع أرباحها بنسبة 37.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان سابق للبورصة، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.