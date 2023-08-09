تمديد خدمة علاء عز أميناً عاماً لإتحاد الغرف التجارية للعام الثالث

اصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا اليوم بمد خدمة الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية لمدة عام ثالث اعتبارا من يوم 3 اغسطس 2023.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه لا بد من تدوين الأسعار على المنتجات خاصة بعد زيادة أسعار القمح والأرز عالميا.

واكد عز في تصريحات له، إنه من المتوقع أن يتخطى عدد الشركات التركية العاملة في مصر خلال الأسبوع الجاري ٨٠٠ شركة، كإحدى النتائج الايجابية لزيارة الوفد المصري لتركيا وأن يتجاوز عددها ١٠٠٠ شركة بنهاية العام.