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«تمخض الجبل فولد فأرًا».. برلمانية تنتقد الحكومة بشأن التوقيت الصيفي والأخيرة تعترض

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وجبالي يبقي عليها في المضبطة

«تمخض الجبل فولد فأرًا».. برلمانية تنتقد الحكومة بشأن التوقيت الصيفي والأخيرة تعترض
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:08 م, الأثنين, 3 أبريل 23

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب شدا وجذبا بسبب تعليق النائبة أميرة أبو شقة على قانون ” مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي ” قائلة ” تمخض الجبل فولد فأرًا ” ، حيث أعلنت رفضها لمشروع القانون “.

واعترض المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على ما قالته النائبة قائلا ” التعرض للحكومة بهذا القول غير مقبول.

وتدخل رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي، قائلا ” ما قالته يعكس أن هناك متسعا من الديمقراطية وعقب الوزير قائلا “لا نعترض على النقد لكن نعترض على هذا التشبيه”.

وعقب المستشار د. حنفي جبالي قائلا:” “النائبة وجهت العبارة لمشروع القانون وليس الحكومة”.


ورد المستشار علاء فؤاد ” هذا إسقاط على الحكومة و ليس على مشروع القانون لأن الحكومة هي من قدمت مشروع القانون.


وقرر رئيس مجلس النواب الإبقاء عليها في المضبطة موضحا أنها نقدا موضوعيا وليس سبا أو قذفا.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:08 م, الأثنين, 3 أبريل 23