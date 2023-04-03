«تمخض الجبل فولد فأرًا».. برلمانية تنتقد الحكومة بشأن التوقيت الصيفي والأخيرة تعترض

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب شدا وجذبا بسبب تعليق النائبة أميرة أبو شقة على قانون ” مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي ” قائلة ” تمخض الجبل فولد فأرًا ” ، حيث أعلنت رفضها لمشروع القانون “.



واعترض المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على ما قالته النائبة قائلا ” التعرض للحكومة بهذا القول غير مقبول.



وتدخل رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي، قائلا ” ما قالته يعكس أن هناك متسعا من الديمقراطية وعقب الوزير قائلا “لا نعترض على النقد لكن نعترض على هذا التشبيه”.



وعقب المستشار د. حنفي جبالي قائلا:” “النائبة وجهت العبارة لمشروع القانون وليس الحكومة”.



ورد المستشار علاء فؤاد ” هذا إسقاط على الحكومة و ليس على مشروع القانون لأن الحكومة هي من قدمت مشروع القانون.



وقرر رئيس مجلس النواب الإبقاء عليها في المضبطة موضحا أنها نقدا موضوعيا وليس سبا أو قذفا.