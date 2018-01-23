تمثيل عدة جامعات مصرية بالدورة السابعة لنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة

المال - خاص يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدورة السابعة لنموذج محاكاة الجهاز (CAS) في الفترة من 22 يناير حتى 1 فبراير 2018، بمشاركة طلاب الجامعات المصرية من كليتي الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، حيث تمكّن الجهاز في هذه الدورة أن يستقطب طلاب من جامعات أكثر تنوعًا (جام



المال – خاص

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدورة السابعة لنموذج محاكاة الجهاز (CAS) في الفترة من 22 يناير حتى 1 فبراير 2018، بمشاركة طلاب الجامعات المصرية من كليتي الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، حيث تمكّن الجهاز في هذه الدورة أن يستقطب طلاب من جامعات أكثر تنوعًا (جامعة القاهرة، والجامعة الألمانية، والجامعة الأمريكية، وجامعة عين شمس، وجامعة المنوفية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، الأمر الذي يعكس اتساع دائرة الجامعات التي أصبح يستهدفها الجهاز، وصولًا لنطاق أوسع من الطلاب الذين يعدوا كوادر المستقبل.

وقد تم الإعداد لهذه الدورة منذ ما يقرب من شهر، أعلن خلالها الجهاز عن بدء فعاليات الدورة السابعة للنموذج وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين من الطلاب بالالتحاق بها على صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحقيقًا لمبدأ الشفافية. كما قام فريق من إدارة الإعلام والتوعية بزيارة الجامعات المصرية المذكورة سابقًا لتعريف الطلاب بالجهاز وبنموذج المحاكاة وتوزيع استمارات الالتحاق به، وقد جاء اختيار الطلاب المشاركين بالنموذج بمنتهى المهنية؛ حيث راعى المختصين بالجهاز أثناء اختيار الطلاب معايير الكفاءة من خلال تقييم إجابات الطلاب بالاستمارة وتقديراتهم الدراسية والأنشطة والتدريبات المختلفة التي حصلوا عليها مع ضمان مشاركة الجامعات المصرية كافة.

يتيح النموذج للطلاب الفرصة في التعرف على قانون حماية المنافسة والمخالفات الواردة به والعقوبات ونماذج للقضايا التي فحصها الجهاز وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، حيث يواظب المتدربون الحضور بشكل يومي خلال فترة الدورة – ثمانية (8) أيام – والتعرف على المهام التي يقوم بها العاملين بالجهاز ومحاكاتها والتعامل مع المتدربين كما لو كانوا موظفين بالجهاز؛ ويتم تقسيم المتدربين إلى فرق عمل لبحث قضايا افتراضية ذات صلة بقانون حماية المنافسة، ثم يتم الإعلان عن الفريق الفائز بنهاية كل دورة، ويتم مكافأته من الجهاز بتوفير تدريبات صيفية.

