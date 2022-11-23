«تمثيلي».. ملابسات فيديو إدعاء شخص بحدوث هجوم على جامعة بشمال سيناء

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يدعي حدوث هجوم على إحدى الجامعات بمحافظة شمال سيناء.
وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك، وهو مشهد تمثيلي تم أدائه بصورة توحي بأن الواقعة حقيقية.
وأمكن تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو المشار إليه، فني أشعة بالإدارة الطبية بالجامعة المشار إليها.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وفبركته لمقطع الفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي، من خلال زيادة نسبة المشاهدة.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.