تمتلك 166 جهازا.. الولايات المتحدة الأولى عالميا في عدد الحواسيب الفائقة

احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في العالم من حيث عدد أجهزة الكمبيوتر الفائقة إذ بلغ عدد الأجهزة 166، وفقا لوكالة يونهاب.

وجاءت الصين فى المرتبة الثانية بعدد 140 جهازا واحتلت ألمانيا المركز الثالث بعدد 36 جهازا.

وقال المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا المعلومات إن كوريا الجنوبية جاءت في المركز السابع مع إيطاليا ضمن قائمة أفضل 500 جهاز كمبيوتر فائق في العالم من حيث عدد الأجهزة، حيث تمتلك 12 جهاز كمبيوتر فائقا.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع في العالم من حيث أداء جهاز الكمبيوتر الفائق بـ 151.3 بيتافلوبس.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، وتليها اليابان والصين، واحتل جهاز الكمبيوتر الفائق “نوري أون” للمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا المعلومات المركز الـ 61 بـ 25.7 بيتافلوبس.

وتم الإعلان عن هذا التصنيف خلال مؤتمر الحوسبة الفائقة لعام 2023 الذي عقد في “كولورادو” بالولايات المتحدة في الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر.