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تماشيا مع استراتيجية الرئيس .. محافظ الشرقية يشكل وحدة لحقوق الإنسان بديوان المحافظة

وتختص الوحدة بنشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق عقد دورات تدريبة متتالية بمركز التدريب الإداري
أحمد إسماعيل 11:10 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 11:10 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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أصدر الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، القرار رقم (8450) لسنه 2020 بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة برئاسة إسماعيل صابر أبو العلا مدير مكتب المستشار القانوني بالمحافظة ومندوب من إدارة الشئون القانونية وأخر من الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، وتختص الوحدة بنشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور عن طريق عقد دورات تدريبة متتاليه بمركز التدريب الإداري والتمية البشرية بالمحافظة ووضعها ضمن الخطة التدريبية للمركز.

وكذلك الاهتمام بشكاوي الفئات المهمشة والأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السن، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإقامة حملات توعوية للمواطنين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدة المحلية كنوع من الرقابة الشعبية وإنشاء وحدات فرعية لحقوق الانسان بمجالس المدن والأحياء تتبع الوحدة الرئيسية بالمحافظة، وكذلك تسهيل الحصول علي المعلومات التي تخص المشروعات القومية والأعمال التي تُنفذ على أرض المحافظة والتي لها علاقة بحقوق الإنسان.

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ويأتي ذلك انطلاقا من تبني الدولة لرؤية تنموية متكاملة في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان باعتباره محور العملية التنموية، وتماشيا مع الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030) والتي تهدف إلي النهوض بكافة الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تميز.

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وأوضح المحافظ أنه تم إعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان والالتحاق بدورات تدريبية من قِبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع لجنه تنمية وبناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمركز التنمية المحلية بسقارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43/ 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى القانون رقم 81 /2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكتاب وزارة التنمية المحلية لقطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام (وحدة حقوق الإنسان) وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة.

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بقلم أحمد إسماعيل

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