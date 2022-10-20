تماسك «EGX30» يدفعه نحو اختبار مقاومة 10200 نقطة

يتوقع محللون فنيون أن تتماسك مؤشرات البورصة قرب المستويات الحالية، إذ سيختبر EGX30 مقاومة 10200 نقطة، وفى حال تجاوزها لأعلى سيتحرك نحو منطقة 10465.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الأربعاء على هبوط جماعي، وسط توجه بيعي للمتعاملين العرب والمصريين.

وتراجع «EGX30» بنسبة 0.07% ليغلق على 10156 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 بـنحو 0.37% ليستقر على 2206.7 نقطة، وسار على دربهما «EGX100» بـحوالى 0.36% مسجلًا 3154 نقطة.

وجرى التداول على 196 سهمًا، بقيمة 1.2 مليار جنيه، هيمنت الحركة الصاعدة على نحو 50 ورقة مالية، وتراجع أداء 91 أخرى، وظل 55 على استقرار سعري دون أية تغيرات.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافٍ بلغ 132.7 و23.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بنحو 156 مليونًا.

من جانبه قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» لا يزال متماسكًا أعلى دعم 10050 نقطة.

وأوضح أن استمرار تماسك المؤشر سيعزز من فرصة التحرك لأعلى باتجاه 10465 نقطة، مشيرًا إلى أن التمكن من تجاوز المستوى الأخير سيدفعه نحو 11175 نقطة.

قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن المؤشر الرئيسى أغلق جلسة الأربعاء على هبوط محدود، نتيجة الأداء المتباين للأسهم القيادية، وظهور جنى أرباح بالقرب من مقاومة 10200 نقطة.

وأوضح أن EGX30 لديه فرصة للتحرك نحو مقاومة 10200 نقطة، طالما ظل متماسكاً أعلى مستوى 10000 الحالي، لافتًا إلى أنه فى حالة ظهور عمليات جنى أرباح سيتجه المؤشر للتراجع من المستويات الراهنة حتى 10000 نقطة.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، قال مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال» إنه استقر فى المنطقة الحمراء بجلسة الأربعاء بالقرب من دعم 2200 نقطة.

وأضاف عيد أن استقرار المؤشر السبعينى أعلى الدعم الرئيسى 2200 نقطة سيدفعه لاختبار مقاومة 2260 نقطة، مدعومًا بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة والعودة إلى الأداء الإيجابى والصعود مرة أخرى.