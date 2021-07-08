تماسك «CIB» يدعم البورصة المصرية بصعود %1.2 ومكاسب سوقية 7 مليارات جنيه

توقعات بالتحرك نحو مقاومة 10300 إلى 10400 نقطة اليوم

دعم تماسك سهم «التجارى الدولي» أداء مؤشر البورصة الرئيسى بجلسة الأربعاء، إذ سجل صعودا بنحو %1.2 وسط مكاسب سوقية بقيمة 7 مليارات جنيه.

وأنهى «التجارى الدولي» تعاملات الأربعاء على صعود بنسبة %3 ليسجل 54.99 جنيه، وقال فنيون إن السهم يختبر حاليًا مقاومة 55 جنيها، وفى حال تجاوزها فسيتجه نحو 57، فيما رجحوا تحرك «EGX30» بجلسة الخميس نحو منطقة المقاومة 10300 إلى 10400 نقطة.

وأنهى المؤشر الرئيسي»EGX30» تعاملات أمس على صعود بنسبة %1.2 وسجل 10277 نقطة، فيما صعد نظيره السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70ewi» بنحو %2 وسجل 2342 نقطة، كما صعد الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة %1.7 إلى 3285 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى مليار جنيه، ومن إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 189، هيمن الصعود على أداء 122 وتراجع 35 ولم يتغير أداء البقية، فيما سجل رأس المال السوقى حوالى 663.982 مليار جنيه، بمكاسب بلغت 7 مليارات جنيه، وكان قد أنهى تعاملات الثلاثاء عند 657.170 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى 66 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافى 39 و27 مليون جنيه على التوالي.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية»، إن جلسة الأربعاء جاءت إيجابية مقارنة بالجلسة السابقة لها، موضحًا أن ذلك جاء بدعم التحرك النشط لسهم «التجارى الدولي». وأضاف أن السهم وصل لمنطقة المقاومة قرب 55 جنيها، موضحًا أن تجاوزها سيدفعه نحو مستويات أعلى عند 57.

وتوقع غريب تحرك البورصة المصرية بجلسة اليوم الخميس نحو منطقة المقاومة 10400 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية» إن السوق شهدت ارتدادة بجلسة الأربعاء، مكنتها من اختراق مقاومة 10200 نقطة، وتعويض جزء من خسائر جلسة الثلاثاء.

وأشار إلى أن المؤسسات العربية والأجنبية تحركت نحو الشراء بجلسة الأربعاء على الأسهم القيادية تحديدًا، وتوقع تحرك المؤشر الرئيسى بجلسة اليوم نحو مقاومة 10300 نقطة، ونظيره السبعينى نحو 2400 نقطة.