تماسك «CIB» و«فورى» ينقذ البورصة من استكمال رحلة الخسائر

قال محللون فنيون إن تماسك سهمى «التجارى الدولى» و«فورى للمدفوعات الإلكترونية» أنقذ البورصة من استكمال رحلة خسائر، وذلك بدعم تحول الأجانب للشراء بجلسة الأربعاء.

وأنهى «التجارى الدولى» تعاملات الأربعاء على صعود %0.56 عند 50.48 جنيه، و«فورى» بارتفاع %0.52 عند 19.17 جنيه.

وتوقع الخبراء أن تواصل السوق حركتها الإيجابية بجلسة الخميس وصولاً لمقاومة 10200 نقطة، وسط نصائح للمتاجرة السريعة على الأوراق متدنية السعر.

وأنهت السوق تعاملات الأربعاء على صعود جماعى سجل فيه المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %0.79 إلى 10042 نقطة، كما قفز نظيره السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70ewi” بنحو %1.24 مغلقا على 2383.5 نقطة.

وجرى التداول على 191 سهمًا، هيمنت الحركة الصاعدة على 111 من بينها فيما تراجع أداء 45 وظل 35 دون تغير، بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقى حوالى 643 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بقيمة 42.5 مليون جنيه، وبقيمة مشتريات للمصريين أيضًا بلغت 15.2 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون العرب للبيع بصافى 57.8 مليون جنيه.

من جانبه، قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين»، إن جلسة البورصة أمس الأربعاء جاءت إيجابية مقارنة بباقى جلسات الأسبوع، وذلك بدعم تماسك أداء سهمى «التجارى الدولى» و«فورى» صاحبى الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر.

وأوضح أن المؤشر كان قد كسر مستوى الدعم 10100 نقطة لأدنى، وعلى الرغم من ذلك فلديه فرصة للتماسك ومحاولة الصعود نحو أول مقاومة له عند 10200 نقطة، بشرط تماسك «التجارى الدولى» و«فورى» وبعض القياديات الأخريات كـ«هيرميس» على سبيل المثال.

وأشار غريب إلى أنه على جانب آخر فإن كسر المستويات الحالية لأدنى سيدفع السوق نحو 9800 نقطة، وعلى صعيد السبعينى قال إن أداءه بالوقت الحالى أفضل من نظيرهُ الرئيسى، موضحًا أنه يتحرك نحو مستوى 2400 نقطة ثم 2470.

وعلى صعيد حركة الأسهم، قال إن غالبيتها يتحرك بشكل هابط على المدى القصير، فيما رجح تحرك «التجارى الدولى» حاليًا بين 49.8 إلى 51.5 جنيه، و«فورى» بين 18.70 إلى 20.5 جنيه.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز لتدوال الإوراق المالية»، إن جلسة الأربعاء شهدت ظهور مشتريات قوية على بعض الأسهم بما فيها «التجارى الدولى» و«فورى» وهو ما دعم الأداء.

وأوضح أنه على الرغم من نجاح السوق فى التماسك إلا أنها لاتزال فى منطقة مقلقة بعض الشيء، ناصحًا المتعاملين بالمتاجرات السريعة فى تلك الفترة.

وأشار عبد القادر إلى أن بعض الأسهم وصلت لمستويات مغرية، ومن بينها أسهم قيادية مثل «هيرميس» و«السويدى إليكتريك» و«أموك» وغيرها.

وبشكل عام، قال إن السوق لا تزال تعانى من بعض التخوفات فى ظل استمرار مبيعات الأجانب، وغياب الرؤى، موضحًا أن السوق تتداول بالفترة الحالية عند أدنى مضاعف ربحية لها منذ عدة سنوات.

وفيما يتعلق بحركة المؤشر، قال إن «EGX30» لديه فرصة للتماسك عند المستويات الحالية ثم محاولات الصعود نحو 10700 نقطة خلال عدة جلسات.