تماسك مؤشرات البورصة يعزز فرص الصعود لمستهدفات جديدة

جهاد سالمرهن خبراء التحليل الفنى، استمرار التحركات الإيجابية بالبورصة، بقدرة مؤشرها الرئيسى EGX30البقاء أعلى مستوى منطقة 15500- 15450 نقطة، ما يعزز من محاولات الارتداد صعودا لاختبار مستوى 15700 نقطة، وتمكن مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة من البقاء أعلى مستوى 840 نقطة، ما يدفعه لاستهداف مستويات

جهاد سالم

رهن خبراء التحليل الفنى، استمرار التحركات الإيجابية بالبورصة، بقدرة مؤشرها الرئيسى EGX30البقاء أعلى مستوى منطقة 15500- 15450 نقطة، ما يعزز من محاولات الارتداد صعودا لاختبار مستوى 15700 نقطة، وتمكن مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة من البقاء أعلى مستوى 840 نقطة، ما يدفعه لاستهداف مستويات 870 نقطة.

انهيEGX30 تعاملات جلسة الأحد، على صعود بنسبة 0.49%، مسجلا مستوى 15519 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.37%، ليغلق عند 864 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.10%، ليسجل 2108 نقطة.

بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.13 مليار جنيه، ارتفع رأس المال السوقى 250 مليون جنيه، ليسجل 892.54 مليار جنيه، مقابل 892.29 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

قالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 شهد فى بداية تعاملات الأحد هبوطا، إلا أنه نجح فى التماسك والارتداد أعلى مستوى 15500 نقطة، لينهى الجلسة على ارتفاع 76 نقطة، عند مستوى 15519، مدعوما بارتفاع أحجام التداولات، والأداء الإيجابى لقطاع العقارات، واستقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى 77 جنيهًا.

أشارت إلى أن تمكن المؤشر من البقاء أعلى منطقة 15500-15450، يعزز من محاولات الارتداد صعودا للتجربة على مستوى المقاومة 15650 ثم 15720نقطة، أما حال التعرض لموجة من عمليات جنى الأرباح، وكسر المؤشر منطقة الدعم 15500-15450، يستهدف مستويات الدعم 15300- 15150 نقطة.

لفتت إلى أن EGX30 تعرض لضغوط بيعية فى إطار بعض عمليات جنى الأرباح قصيرة الأجل، بعد الارتفاعات القياسية التى شهدها المؤشر خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلا أعلى مستوى له 15721 نقطة.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فأوضحت أن المؤشر يشهد أداء عرضيًا على الأجل القصير، ويعد استقراره أعلى مستوى الدعم، وإيقاف الخسائر 840 إشارة احتفاظ للمستثمر قصير الأجل، وتؤهله تلك المنطقة للاستمرار بالتحرك الإيجابى، مستهدفا مستويات المقاومة 870 نقطة، ثم 900 نقطة.

أشار سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، إلى أن غالبية الأسهم المكونة لمؤشر EGX30 شهدت تحركات إيجابية خلال تعاملات الجلسة الافتتاحية للبورصة، باستثناء سهم التجارى الدولى، فيما جاء سهمى الشرقية للدخان، وهيرميس، الأفضل أداء بين جميع الأسهم.

أضاف أن جلسة الأحد شهدت ارتفاعا فى قيم التعاملات لأعلى مستوى المليار جنيه، رغم الهدوء النسبى، الذى غالبا ما تشهده أولى جلسات الأسبوع، على خلفية نشاط التداول على سهم ابن سينا فارما، ليستقطب وحده تعاملات تتجاوز 126 مليون جنيه، التى تعد أعلى نسبة تداول على السهم، تزامنا مع تراجع السهم إلى 10%.

انخفض سهم ابن سينا فارما، تحت تأثير حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم 4 شركات توزيع أدوية، من بينهم “ابن سينا” 5.58 مليار جنيه، لاتفاقهم فيما بينهم على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان، والخصم النقدى الممنوحة للصيدليات.

استكمل غريب أن مؤشر EGX30 بعدما سيطرت عليه التذبذبات بين الصعود والهبوط بداية تعاملات الأسبوع، تمكن من الإغلاق أعلى مستوى المقاومة 15500 نقطة، الذى سعى لاختراقة على مدار جلسات الأسبوع المنقضى.

رجح غريب أن يواصل المؤشر الصعود خلال تعاملات اليوم ساعيًا للاقتراب من قمته السابقة قرب مستوى 15700 نقطة، التى بتأكيد اختراقها يستهدف مستويات 16000 نقطة.

فيما يتعلق EGX70 أشار غريب إلى أن أداء المؤشر لم يكن قويًا، إلا أنه تمكن من الإغلاق عند مستوى 864 نقطة، بعد فترة طويلة من التجربة عليها دون جدوى، ما يرجح استكمال المؤشر الصعود مستهدفا مستوى 878 نقطة.

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأحد سيطرة بيعية من المصريين بقيمة 28.01 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 13.97 مليون جنيه و14.04 مليون جنيه على الترتيب.

اتجه الأفراد المصريين والعرب للبيع بواقع 44.26 مليون جنيه، و4.7 مليون جنيه على التوالى، بينما سجل الأجانب صافى شراء 21.27 مليون جنيه.

سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 16.6 مليون جنيه، و18.68مليون جنيه على الترتيب، فيما سجلت الأجنبية صافى بيع بقيمة 7.23 مليون جنيه.