تماسك الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 9-4-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضا ملحوظا اليوم السبت 9-4-2022 الموافق 8 رمضان، وتأرجحت الطماطم بين 12 إلى 20 جنيها بدلا من 15 جنيهًا أمس والثوم 5 جنيهات والبصل 4 جنيهات، والخيار 6.5 إلى 10 جنيهات، طبقا للأسعار المتداولة اليوم للمستهلك.

أسعار الخضروات في سوق العبور

تراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 170 جنيها إلى 225 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 13 جنيها، والليمون 11 جنيها، والكوسة جنيه ونصف، والباذنجان العروس 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر حزمة السبانخ جنيه ونصف على الأقل، والبطاطا 4 جنيهات، وحزمة البقدونس، الكسبرة، الشبت، الجرجير 50 قرشا، والبسلة 10 جنيهات، والفلفل الألوان 25 جنيها، والخيار البلدي 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر 45 جنيها، والفلفل البلدي 22 جنيها، والكوسة 6 جنيهات، البطاطس الجديدة 6 جنيهات، والفلفل الرومي 20 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 15 جنيها للواحدة وورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس سجل 15 جنيها، والباذنجان الأبيض 17 جنيها، والباذنجان الملون 20 جنيها، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 20 جنيها للكيلو، والليمون 16 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الجوافة تراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات، والفرولة 7.5جنيه والموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 22 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، التفاح الإيراني الأحمر 22 جنيها، والبلح الأحمر 15 جنيها، والكاكا 15جنيها، والكيوي 2.5 جنيه للواحدة.

ونوه التجار بأن سعر الرمان 15 جنيها، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 50 جنيها، والكمثرى 50 جنيها، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 25 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 15 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتين 12جنيها للكيلو الواحد، والكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها، والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه، واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.