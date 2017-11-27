تماسك البورصة يدفع السوق لإعادة التجربة على 14500 نقطة

المال خاصتماسكت البورصة المصرية، للجلسة الثانية على التوالي، متجاهلة التفجيرات الإرهابية لمسجد الروضة، الجمعة الماضية بمدينة العريش، إذ غلب الصعود على أغلب المؤشرات، وسط نشاط ملحوظ في السيولة.واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة طفيفة ب

المال خاص

تماسكت البورصة المصرية، للجلسة الثانية على التوالي، متجاهلة التفجيرات الإرهابية لمسجد الروضة، الجمعة الماضية بمدينة العريش، إذ غلب الصعود على أغلب المؤشرات، وسط نشاط ملحوظ في السيولة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة طفيفة بلغت 0.02% نتيجة مبيعات على سهم البنك التجاري صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر.

وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند 14144 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.72% عند 782 نقطة ، وإمتد الصعود إلى المؤشراﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.66% عند 1818 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 0.37% عند 2482 نقطة.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.4% وبلغت قيمة التداول على السهم نحو 85.5 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 1.17 مليون سهم، مسجلا مستوى 72.2 جنيه، فيما إرتفع أداء عدد كبير الأسهم القيادية مثل هيرميس وطلعت مصطفى.

ووفقا لشاشة التداول، بلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.4 مليار جنيه، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 91 سهم من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 75 وبقيت أسعار 24 سهماً عند نفس مستوياتها.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 30.5 و16.5 و13.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى 3.3 و 21.8 و35.8 مليون جنيه على التوالى.

قال سعيد الفقي مدير فرع بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية أن السوق تأثر سلباً بعمليات جني الأرباح على سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر، موضحاً أن باقي الأوراق المالية أغلقت اليوم على مستويات سعرية أعلى من المستويات السعرية لها قبل وقوع الحداث الأرهابي، ما يؤكد امتصاص السوق للحادث.

وأشار “سعيد” إلى أن قدرة المؤشر الرئيسي على التماسك أعلى مستوى 14200 نقطة اليوم، وسط إرتفاع قيم التداولات قد يدفعه لإعادة التجربة على قمته التاريخية عند مستوى 14500 نقطة، موضحا أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تمكنت من الإغلاق بالمنطقة الخضراء، ليصبح هناك مستهدف قريب الاجل عند 790 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس الاحد على صعود ملحوظ لمؤشراتها متجاوزة الهجوم الارهابى، إذ صعد المؤشرالثلاثيني 0.83% إلى 14222 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51% عند مستوى 776 نقطة.