تماثيل «أوشابتي».. إحباط محاولة بيع 10 قطع أثرية بأسيوط

التماثيل من الحجر الجيري الأصفر والأزرق.

أحبطت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، محاولة بيع 10 قطع أثرية عبارة عن تماثيل «أوشابتي»، بحوزة 3 أشخاص من راغبي الثراء السريع بمحافظة أسيوط، وألقت القبض عليهم، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

شرطة السياحة تضبط 3 أشخاص

كشفت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حيازة حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط- بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار، وعرضها للبيع على راغبي الثراء السريع.

وشكل فريق بحث جنائي وإعداد مأمورية لاستهداف المتهم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات.

أوشابتي من الحجر الجيري الأزرق والأصفر

أسفرت عن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط وبرفقته شخصين، وعثر بحوزتهم على 10 قطع أثرية، عبارة عن:

3 تمثال أوشابتي من الحجر الجيري أزرق اللون (أطوال مختلفة).

7 تماثيل أوشابتي من الحجر الجيري أصفر اللون (أطوال مختلفة).

المتهمون

ملاحقة حائزي القطع الأثرية

وعرضت المضبوطات على لجنة من مفتشي آثار أسيوط، أفادوا بأثريتها، وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ملاحقة وضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية، والعابثين بالأراضي الأثرية، بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، نظرًا لخطورة تأثير تلك الجرائم اقتصاديًا وثقافيًا. تماثيل أوشابتي المضبوطة

وتماثيل «أوشابتي» تشبه المومياوات التي كانت توضع في المقابر المصرية القديمة، بملامح تشبه ملامح المتوفي صاحب المقبرة.

وصنعت تماثيل «أوشابتي» من الحجر أو الفيانس أو الخشب أو البرونز، وفي بعض الأحيان من الطين المحروق.