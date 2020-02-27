لايف

تماثيل «أوشابتي».. إحباط محاولة بيع 10 قطع أثرية بأسيوط

التماثيل من الحجر الجيري الأصفر والأزرق.
أماني عوض 4:35 م, الخميس, 27 فبراير 20 4:35 م, الخميس, 27 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أحبطت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، محاولة بيع 10 قطع أثرية عبارة عن تماثيل «أوشابتي»، بحوزة 3 أشخاص من راغبي الثراء السريع بمحافظة أسيوط، وألقت القبض عليهم، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

شرطة السياحة تضبط 3 أشخاص

كشفت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حيازة حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط- بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار، وعرضها للبيع على راغبي الثراء السريع.

وشكل فريق بحث جنائي وإعداد مأمورية لاستهداف المتهم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات.

أوشابتي من الحجر الجيري الأزرق والأصفر

أسفرت عن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط وبرفقته شخصين، وعثر بحوزتهم على 10 قطع أثرية، عبارة عن:

3 تمثال أوشابتي من الحجر الجيري أزرق اللون (أطوال مختلفة).

7 تماثيل أوشابتي من الحجر الجيري أصفر اللون (أطوال مختلفة).

المتهمون

ملاحقة حائزي القطع الأثرية

وعرضت المضبوطات على لجنة من مفتشي آثار أسيوط، أفادوا بأثريتها، وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ملاحقة وضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية، والعابثين بالأراضي الأثرية، بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، نظرًا لخطورة تأثير تلك الجرائم اقتصاديًا وثقافيًا.

تماثيل أوشابتي المضبوطة

وتماثيل «أوشابتي» تشبه المومياوات التي كانت توضع في المقابر المصرية القديمة، بملامح تشبه ملامح المتوفي صاحب المقبرة.

وصنعت تماثيل «أوشابتي» من الحجر أو الفيانس أو الخشب أو البرونز، وفي بعض الأحيان من الطين المحروق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الأسبوع بـ 100 ألف جنيه.. مدرس يدير عصابة لزواج القاصرات عبر «فيس بوك»

أماني عوض 3:58 م, الخميس, 27 فبراير 20

الأمن يكشف تفاصيل انقلاب سيارة بداخلها 2800 طلقة نارية بسوهاج

أماني عوض 2:55 م, الخميس, 27 فبراير 20

أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع بمبلغ 150 ألف جنيه

أماني عوض 12:41 م, الأربعاء, 26 فبراير 20

فتاة عربية تحاول الانتحار أعلى كوبري أكتوبر.. والشرطة تنقذها

أماني عوض 6:20 م, الأثنين, 24 فبراير 20

الداخلية: ضبط 8 أشخاص تسللوا للبلاد بطريقة غير شرعية

أماني عوض 3:08 م, السبت, 22 فبراير 20

القبض على شخص يروج لزواج القاصرات عرفيًا عبر فيس بوك

أماني عوض 1:22 م, الخميس, 20 فبراير 20