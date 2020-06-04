سيـــاســة

تل أبيب تصادق على تعيين أول سفيرة لإسرائيل في مصر

خلفا للسفير دافيد جوفرين الذي شغل المنصب منذ عام 2016.
المال - خاص 2:19 م, الخميس, 4 يونيو 20 2:19 م, الخميس, 4 يونيو 20

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صادقت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس على تعيين أميرة أورون، سفيرة لإسرائيل في مصر .

ونقلت سبوتنيك الروسية عن صحيفة “معاريف” العبرية تأكيدا بأن تعيين أورون جاء بعد اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وذلك خلفا للسفير دافيد جوفرين الذي شغل المنصب منذ عام 2016.

وأوردت الصحيفة أن لجنة التعيينات بالخارجية الإسرائيلية سبق أن اختارت أورون لشغل المنصب نفسه، في أكتوبر 2018، لكن القرار لم يتم المصادقة عليه من قبل الحكومة، بعد ترشيح أكثر من شخصية للمنصب الدبلوماسي الرفيع، من بينهم أيوب قرا، وزير الاتصالات السابق.

وأفادت الصحيفة بأن أميرة أورون ستكون أول امرأة تشغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر، وذلك منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في العام 1979، حيث سبق لها العمل في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة من قبل، وتتحدث اللغة العربية.

وكانت أميرة أورون الذراع اليمنى للسفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، وعلى دراية كاملة بكل أمورها وطريقة عملها، بالإضافة لإجادتها التامة للغة العربية، ودراستها المتعلقة بالدراسات الإسلامية والشرق أوسطية.


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بقلم المال - خاص

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