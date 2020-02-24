قررت السلطات الاسرائيلية إصدار تحذير للسفر إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند خوفًا من إصابة المسافرين هناك بالفيروس، في الوقت نفسه ، تبذل محاولات لتقليل الأضرار التي لحقت بالعلاقات مع هذه البلدان الآسيوية. وتبحث الحكومة الإسرائيلية الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس…

قررت السلطات الاسرائيلية إصدار تحذير للسفر إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند خوفًا من إصابة المسافرين هناك بالفيروس، في الوقت نفسه ، تبذل محاولات لتقليل الأضرار التي لحقت بالعلاقات مع هذه البلدان الآسيوية.

وتبحث الحكومة الإسرائيلية الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، وتم وعقد اجتماع موسع مع الوزارات الإسرائيلية أمس. حسبما أوردت صحيفة “معاريف”.

وأعرب الذين حضروا الإجتماع عن قلقهم إزاء العلاقات الثنائية بين إسرائيل وشرق آسيا، وأعلن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية أن الوزارة ستعمل في محاولة للحد من الضرر في هذه البلدان والعمل على حوار مفتوح معهم.

ومن جانبه أمر مسؤول بالوزارة بأن يتم افتتاح برنامج علاجي “CCP” في مطار بن جوريون للتعامل مع السياحا لذين يدخللون اسرائيل.

وقالت معاريف: المسؤولون في كوريا الجنوبية قلقون بشأن الإرشادات المتعلقة بالسائحين الذين يقيمون في إسرائيل وكذلك على اتصال دائم بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وسيتم إجلاء السياح الكوريين الجنوبيين المقيمين حاليًا في إسرائيل إلى سيول على متن رحلات خاصة ، وستساعدهم إسرائيل على العودة إلى بلادهم في أقرب. بحسب معاريف.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” إلى أن “وزارة الخارجية تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الصحة العامة مع الحفاظ على علاقات مهمة مع الدول الآسيوية.

وأضاف سوف نستمر في العمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في إسرائيل.