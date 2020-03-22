جيش الإحتلال: ثلاثة جنود أصيبوا بفيروس كورونا، ليصبح عدد المصابين بالفيروس في صفوف الجيش 19 جنديا

تجاوز عدد مرضى فيروس كورونا في إسرائيل الألف لأول مرة ، وارتفع إلى 1071 شخصًا الأحد، ومن بين المصابين 18 في حالة خطرة، و 30 في حالة متوسطة ، والباقي في حالة خفيفة. وفقا لوزراة الصحة الإسرائيلية.

وشفي حتى الآن 37 من المرضى في إسرائيل وتم إطلاق سراحهم من منازلهم.

وفي الوقت نفسه ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أول حالتين من حالات الإصابة بالكورونا في قطاع غزة ، بينما فرضت السلطة الفلسطينية إغلاقها لمدة 14 يومًا.

وأوضح موقع “واللا” الإسرائيلي أن المصاب هو ضابط دائم في الجيش الإسرائيلي، وحالته خفيفة وهو المريض التاسع عشر في الجيش.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في جميع أنحاء العالم ، مع إصابة أكثر من 300،000 حتى الآن.

في الصين ، يبلغ إجمالي عدد الضحايا 3،255 ، 5،476 في إيطاليا و 1،720 في إسبانيا.



ارتفاع نسبة البطالة في اسرائيل 4 أضعاف الشهر الماضي



وأفادت مؤسسة خدمات التشغيل في إسرائيل، صباح اليوم، تم تسجيل 8050 عاطلًا إضافيًا عن العمل، بحيث يكون مجمل الذين انضموا جديدًا إلى فئة العاطلين عن العمل منذ بداية الشهر الحالي قد بلغ 511965 شخصًا جديدًا، وفق ما أورده موقع “i24 news” الإسرائيلي.

وبذلك تكون نسبة البطالة في إسرائيل قد ارتفعت بأربعة أضعاف ما كانت عليه الشهر الماضي حوالي 4%، وبلغت حاليًا 16.5%.

وأفاد جيش الإحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بفيروس كورونا، ليصبح عدد المصابين بالفيروس في صفوف الجيش 19 جنديا.

بينما أفادت هيئة السكان والهجرة هناك أن مئات الإسرائيليين عادوا خلال عطلة نهاية الأسبوع على متن أربع طائرات تابعة لشركة العال.

وفي الوقت نفسه ، دخل 98،549 إسرائيليًا تل أبيب في الأسبوعين الماضيين ، منهم 2،261 في اليوم الأخيرمن وقف الطيران.



مسؤول بالصحة الاسرائيلية: 20 ألف إسرائيلي سيموتون من كورونا

وتوقع نائب المدير العام لوزارة الصحة في اسرائيل البروفيسور “إيتامار جروتو” ، الليلة إن أسوأ سيناريو متوقع هو وفاة 20-10 ألف اسرئيلي من كورونا علي حد قوله.

وشدد علي التقليل من الذعر حول الوباء قائلا “قد يموت الناس خوفا من عدم الذهاب إلى الصيدلية لشراء الأدوية”.

