تليجرام.. المنافس الأقرب لواتس آب

❐ هشام عبد الغفار: تويتر ولينكد إن تطرحان اشتراكات تبدأ من 8 دولارات شهريا ❐ خالد شريف: «yammer» شبكة للتواصل بين الموظفين مدفوعة مسبقا ❐ تامر عبد النعيم: «العقارات» الأكثر اهتماما بتطبيقات السوشيال ميديامحمود جمال وسمية كماليدرس تطبيق واتس آب للمراسلات الفورية عبر الإنتر

❐ هشام عبد الغفار: تويتر ولينكد إن تطرحان اشتراكات تبدأ من 8 دولارات شهريا

❐ خالد شريف: «yammer» شبكة للتواصل بين الموظفين مدفوعة مسبقا

❐ تامر عبد النعيم: «العقارات» الأكثر اهتماما بتطبيقات السوشيال ميديا

محمود جمال وسمية كمال

يدرس تطبيق واتس آب للمراسلات الفورية عبر الإنترنت فرض رسوم على الشركات التى تستخدمه فى التواصل مع موظفيها، حسبما نقلت صحيفة «تليجراف» البريطانية الأسبوع الماضي.

وتوقع عدد من مسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات اتجاه الشركات للبحث عن تطبيقات مجانية أخرى توفر نفس الخصائص وخدمات القيمة المضافة المتاحة على الواتس آب ومنها «تليجرام»، موضحين أن تحصيل اشتراكات من مستخدمى مواقع السوشيال ميديا ليس بالجديد؛ إذ طبقته شركات أخرى منها «تويتر» و«لينكدإن».

ورجح هشام عبد الغفار، خبير تكنولوجيا المعلومات، انتقال الشركات من استخدام الواتس آب إلى تليجرام، وهو تطبيق مجانى للتراسل الفورى طوره مجموعة من رواد الأعمال الروس وحقق انتشارا عالميا خلال الفترة الأخيرة، نظرا لأنه أكثر أمانا إذ يتيح حفظ المحادثات الصوتية والرسائل النصية على سيرفرات مركزية وليس أجهزة الهواتف مما يسهل استرجاعها.

وقال عبد الغفار إن الواتس آب ليس موقع التواصل الاجتماعى الوحيد الذى يفرض رسوما على عملائه من الشركات بدليل أن تويتر ولينكدان يوفران أيضا اشتراكات شهرية تبدأ من 7 أو 8 دولارات تحدد حسب عدد الموظفين داخل الشركات.

وأضاف أن واتس آب يبحث عن توفير مصدر دخل فى ظل غياب الإعلانات المنشورة على التطبيق، مؤكدا أن الشركات العالمية تقوم حاليا بتعيين إخصائى للشبكات الاجتماعى «social network specialist » يتولى وضع سياسات التواصل مع العملاء أونلاين عبر مواقع السوشيال ميديا، إضافة إلى تحديد قنوات الاتصال بين الإدارة العليا والموظفين.

وأكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أن الواتس آب يستهدف بذلك تطبيق نفس أسلوب شبكة التواصل الاجتماعى «yammer» وهو تحصيل رسوم من الشركات مسبقا، لذلك ستبحث الأخيرة عن تطبيقات مجانية خاصة إن كان هذا الإجراء غير مبرر بالوقت الحالى.

ورأى محمد عيد، مدير مكتب شركة اتصالات زين الكويتية بالقاهرة، أن أى رسوم ستفرضها «واتس آب» على مستخدميها لن تحملها خسائر؛ لأنها ستكون رمزية على غرار فيس بوك، منوها بأن الشركة ذات شعبية جماهيرية واسعة ولا يوجد منافس لها بالخدمة.

وقال تامر عبد النعيم، رئيس شركة الخليج للحلول التقنية، إن تطبيق شركة واتس آب هذه الخطوة لن يقلل من عدد المستخدمين، ولكن سيشجع المعلنين للانضام إليها، بعدما فقد فيس بوك مصداقيته بسبب مشكلات إدارية ومحاسبية بالشركة.

وأشار عبد النعيم إلى وجود دراسات توضح أن نسبة استخدام الهواتف الذكية تعادل أربع مرات استخدام الحاسب، وأن %80 من الوقت المستغرق على الشبكة العنكبوتية يستخدم المستهلكين برنامج الواتس آب، بما يعد مؤشرا على قوة برنامج الواتس آب.

وذكر أنه توجد مجموعة من الحلول التكنولوجية لحماية خصوصية بيانات الأفراد تمنع استقبال الإعلانات الأمر الذى يمنح شعورا بالأمان للمعلنين والمستخدمين، لافتا إلى أن القطاع العقارى من أكثر المجالات الاقتصادية اهتماما باستخدام تطبيقات السوشيال ميديا، تليها السيارات والمطاعم ثم القطاعات الخدمية.

وتوقع ظهور منافس قوى لتطبيقات الواتس آب وجوجل وفيس بوك فى مجال التسويق الرقمى وهو LinkedIn الذى ازدات قوته بعد استحواذ شركة ميكروسوفت عليه مؤخرا، واعتماده على شبكة من المستخدمين المحترفين، إلا أنه بحاجة إلى تعديل نظامه ليصبح أكثر مرونة.

يذكر أن الفيس بوك استحوذت على واتس آب منذ 3 سنوات فى صفقة بلغت قيمتها 16 مليار دولار، ويصل عدد مستخدمى الأخير عالميا إلى مليار مستخدم.