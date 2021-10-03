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«تليجراف»: بريطانيا تلغي شرط الحجر الصحي الفندقي للقادمين من عشرات الدول

بريطانيا تقلص "القائمة الحمراء" للدول العالية الخطورة
محمد عبد السند 11:48 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21 11:48 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21

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ذكرت صحيقة تليجراف البريطانية أنه من المقرر أن يضيف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت لاحق من هذا الأسبوع عددا آخر من الدول لقائمة السفر دون الحاجة للبقاء عند العودة في حجر صحي فندقي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون سوف تقوم بتقليص ”القائمة الحمراء“ البريطانية، للدول العالية الخطورة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من 54 دولة إلى تسع دول فقط.

وأضافت أن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا لن يضطروا بعد الآن إلى البقاء في الحجر الصحي في فندق مخصص لذلك من قبل الحكومة لمدة عشرة أيام عندما يصلون إلى إنجلترا في وقت لاحق في أكتوبر الجاري.

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ومن المقرر الإعلان عن هذه التغييرات يوم الخميس المقبل، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة في الحجوزات، ما يعزز شركات الطيران وشركات السياحة التي لحقت بها أضرار كبيرة خلال جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن سياسة الحجر الصحي الفندقي البريطانية للدول العالية الخطورة تكلف 2285 جنيها إسترلينيا (3095 دولارا) لكل شخص بالغ، الأمر الذي يعرقل حركة

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إصابات كورونا حول العالم

ظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 234.6 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.2 مليار جرعة .

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 234 مليونا و629 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و797 ألف حالة.

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وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم 6 مليارات و283 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بقلم محمد عبد السند

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