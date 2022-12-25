تليجراف: بريطانيا تخطط لرفع الإنفاق العسكري بأكثر من مليار جنيه إسترليني

تعتزم بريطانيا رفع قيمة الإنفاق العسكري بما يربو على مليار جنيه إسترليني ( ما يعادل قيمته 1.21 مليار دولار) بغية تفادي هبوط القيمة الحقيقية خلال العامين المقبلين، وفقا لما نشرته صحيفة “تليجراف” البريطانية.

وأوضحت “تليجراف” أنه من المتوقع أن يعلن وزير المالية جيريمي هانت الزيادة عندما يكشف عن ميزانيته في الربيع.

وأفادت الصحيفة بأن خبراء عسكريين يقدرون أن ميزانية وزارة الدفاع في عامي 2024 و2025 يجب أن ترتفع إلى 50.1 مليار جنيه إسترليني من 48.6 مليار لتجنب انخفاض القيمة الحقيقية مع استمرار التضخم بمعدل يفوق 10 %

وقال هانت مع إعلان ميزانية الخريف الشهر الماضي، إن الحكومة أدركت الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وأكدت أنها ستبقي على الميزانية عند اثنين بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع التزامها كعضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز “لدينا أحد أكبر ميزانيات الدفاع في أوروبا وفي 2020 أعلنا عن أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة”.

وأضاف المتحدث أن أي زيادة في الإنفاق الدفاعي سيتم اعتبارها جزءا من المراجعة المتكاملة القادمة في الربيع، وهي وثيقة تحدد أولويات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية لبريطانيا.