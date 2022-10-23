«تلوث الهواء وتأثيره على المناخ»..ندوة جامعة القناه التوعوية لأطفال المدارس

نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية بيئية عن ” تلوث الهواء وتغير المناخ: وجهان لعملة واحدة”، شارك فيها ٤٢ تلميذا بمدرسة الزهراء بالإسماعيلية ،ضمن المشاركة في المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي وحملة «اتحضر للأخضر» .

وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تتوجه لتلاميذ وطلاب المدارس بالبرامج التوعوية والتثقيفية إيمانا بمسئوليتها المجتمعية، ومشاركة في خطة الدولة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030

وتأتي تلك الندوات لتنمية الوعي البيئي خاصة لدى الأطفال وطلاب ما قبل التعليم الجامعي، وتوعيتهم بقضية المناخ وتأثير التغيرات المناخية على البيئة، وتوعية جميع فئات المجتمع بتلك القضية.

وأكد الدكتور مندور أن الجامعة تبذل جهودا بارزة في قضية المناخ وتأثيراته على البيئة ومن أبرزها الندوات والبرامج التدريبية فضلا عن الأبحاث العلمية والدراسات، والمؤتمرات، تمهيدا لاستضافة مصر لقمة المناخ المنتظرة بشرم الشيخ خلال الأيام القليلة القادمة.

أقيمت الندوة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع دكتور رأفت محمد وكيل كلية العلوم حيث قامت الدكتورة جيهان أحمد الأستاذ بكلية العلوم بعمل حلقات نقاشية تفاعلية مع التلاميذ، شملت شرح مبسط عن أنواع الملوثات، وأسباب التلوث، و تأثيره على المناخ والبيئة، إلى جانب دور الإنسان في تلافي أخطار تغيرات المناخ، وكيفية التعايش والتكيف مع المتغيرات البيئية.