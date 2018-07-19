تلك السلع يفضلها حاملو البطاقات التموينية عن السكر والزيت

محمد مجدي واحمد اللاهوني:أكدت النقابة العامة لبقالي التموين، أن هناك عزوفا من قبل حاملي البطاقات التموينية، في الحصول على سلعتي السكر والزيت بقائمة المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري، نتيجة ارتفاع سعرها مقارنة بالسوق الحر.وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، في تصر

محمد مجدي واحمد اللاهوني:

أكدت النقابة العامة لبقالي التموين، أن هناك عزوفا من قبل حاملي البطاقات التموينية، في الحصول على سلعتي السكر والزيت بقائمة المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري، نتيجة ارتفاع سعرها مقارنة بالسوق الحر.

وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن سعر كيلو السكر بـ9.5 جنيه، بينما في السوق الحر يبدأ من 8 جنيهات، وكذلك الزيت زنة 800 جرام بسعر 14 جنيهاً على البطاقة التموينية، ويبدأ سعرها من 12 جنيهاً في السوق الحر.

وأضاف نادي، أن حاملي البطاقات التموينية، يستبدلون السكر، والزيت، بمساحيق الغسيل، والمسلي، والمربي.

وأشار إلى أن أقل عدد مستفيدين على البطاقة التموينية الواحدة يبدأ من فرد واحد إلى 5 أفراد، يحصل الفرد الواحد على 50 جنيهاً كل شهر، وبموجبها يشتري سلع غذائية وغير غذائية مطروحة على قائمة المقررات التموينية.

يشار إلى أن المسلي الصناعي “جنة/روابي” عبوة 750 جراماً بسعر 19.25، والمسحوق الغسيل إريال 400 جرام بسعر 9.5 جنيه، بينما المربي عبوة 400 بسعر 7.75 جنيه وذلك على البطاقات التموينية.

بينما قال سيد عبدالله عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة في تصريحات خاصة لـ”المال ان السوق الحر يعمل وفق العرض والطلب وتسعي العديد من السلاسل الكبري ومحال المواد الغذائية الكبري (سوبر ماركت) وضع تخفيضات على السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والمكرونة والشاي.

وأكد عبدالله أن سعر كيلو السكر يبدأ من 8.5 جنيه بينما زجاجة الزيت زنة 800 جرام بسعر 12 جنيها وذلك في بعض السلاسل والمحال الكبري.

وأوضح أن السبب وراء ذلك هو قيام التجار والسلاسل بجذب أكبر قدر ممكن من المستهلكين وذلك لزيادة المبيعات.

