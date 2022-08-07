«تلقيح صناعي و20 كجم لبن يوميًا».. الحكومة تستعرض خطة توفير سلالات الماشية عالية الإنتاجية

عرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على رئيس الوزراء اليوم خطة توفير سلالات الماشية عالية الانتاجية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وأوضح الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى إطار تنمية الثروة الحيوانية، مشيراً فى هذا الصدد لما يتم من حصر فعلى للثروة الحيوانية على مستوى محافظات الجمهورية، وأوضح أن هناك حالياً زيادة عددية فى حجم الثروة الحيوانية بحوالي مليون رأس مقارنة بعام 2020، بمختلف الرؤوس سواء كانت إناثا، أو عجول تسمين، أو أغناما، أو ماعز، أو إبل.

وفي تفاصيل خطة وزارة الزراعة للتوسع فى توفير سلالات الماشية عالية الانتاجية، قال أنه تم العمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الاصطناعى، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعى، فى كل من القاهرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، والاسكندرية.

وتم التوريد والتركيب والتشغيل لعدد 10 تنكات حفظ النيتروجين السائل وتوريد نيتروجين سائل للوحدات البيطرية بمحافظات: الشرقية، والاسماعيلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، والاسكندرية، والبحيرة، وذلك بسعة التنك 6000 لتر.

و‏تم التعاقد على توفير عدد 5 ماكينات إنتاج سائل النيتروجين، فضلاً عن الاتفاق على توريد عدد 6 ماكينات أخرى بالمجمعات الخدمية الزراعية المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ليبلغ الإجمالي عدد 11 ماكينة.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء عدد 632 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة، وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي ونقاط للتلقيح الاصطناعي ضمن عدد 332 مركزا للخدمات الزراعية يتم تنفيذها وتطويرها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستمرة بقوة فى برنامج تحسين السلالات ، ومن المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة أن يصل متوسط الإنتاجية من الأبقار المحسنة 20 كجم لبن/يوم، ومعدل تحويل اللحم فى تسمين الذكور 1.3 كجم/يوم.

وعرض الوزير للجهود المبذولة فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة حجم المستورد من العجلات العشار عالية الانتاجية، مشيراً لما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون فى هذا الصدد، لتدبير السلالات عالية الإنتاجية وتوزيعها على صغار المربين فى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

إلى جانب توفير الدعم المادى والفنى لهم، لافتاً إلى أن عدد الأبقار الاناث المستوردة بلغ 184 ألف رأس حتى الآن، بعد إضافة 38 ألف رأس من العجلات العشار المستوردة عالية الانتاجية .

وتطرق السيد القصير، إلى موقف عدد من الخدمات اللوجستية التى تقدمها الوزارة، ومنها ما يتعلق بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وما يتم توفيره من لقاحات وتحصينات ضد مجموعة من الأمراض الوبائية ، حفاظاً على الثروة الحيوانية.

بالإضافة إلى تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية، مشيراً إلى أنه تنفيذ أكثر من 1200 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة، جابت أكثر من 800 قرية على مستوى الجمهورية.

كما نوّه إلى جهود تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وما يتم إضافته من مراكز جديدة لتجميع الألبان داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ولفت إلى جهود التوسع فى المشروع القومى للبتلو، موضحاً فى هذا الصدد أن عدد المستفيدين من هذا المشروع وصل إلى أكثر من 40 ألف مستفيد، ووصل حجم القروض الممنوحة لهم إلى 6.9 مليار جنيه، مولت شراء أكثر من 460 ألف رأس سواء محلية أو مستوردة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل وزير الزراعة اللقاء بالإشارة إلى الموقف الحالى لمشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة فى افريقيا، والمستهدفات المقرر تنفيذها الفترة القادمة، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالدول الافريقية .

وذلك من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الإفريقية، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية، والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية، فضلاً عن تنفيذ العديد من الشراكات مع القطاع الخاص المصرى للاستثمار بالدول الافريقية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بالتأسيس لصناعة التقاوي المصرية في الدول الأفريقية.

وقال رئيس الوزراء أن مثل هذا المشروع يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بأهمية زيادة التوجه نحو القارة الافريقية، ودعم مجالات التعاون فى مختلف القطاعات مع الأشقاء الأفارقة.ــ