تلقى جرعتي اللقاح.. وفاة وزير الخارجية كولن باول بفيروس كورونا

توفي كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعتي اللقاح كما أكدت عائلته.

وحسب بيان العائلة، فإن الجنرال كولن باول توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19 عن عمر ناهز 84 عاما.

وأضافت الأسرة أن باول تم تطعيمه بالكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأعربت عن شكرها للطاقم الطبي في مركز “والتر ريد”.

وقالت: “لقد فقدنا زوجا رائعا، وأبا، وجدا، وأمريكيا عظيما”.

وتولى كولن باول منصب وزير خارجية الولايات المتحدة في يناير 2001 كأول وزير من أصل إفريقي يصل إلى هذا المنصب.

وتقلد باول عديد المناصب في الإدارة الأمريكية، في وزارتي الدفاع والخارجية.

إلا أن الدور الذي لعبه في غزو العراق وتدميره كان صفحة دموية سوداء في مسيرته، حيث سعى جاهدا لحشد التأييد لشن الحرب على العراق، من خلال تقديم تقارير للأمم المتحدة حول أدلة مزعومة لتبرير ذلك، وقد اتضح بعد الحرب أنها كانت مضللة.

وصرح باول بنفسه بعد غزو العراق وتدميره أن المعلومات التي قدمها في تقرير للأمم المتحدة والمتعلقة بتطوير العراق لمصانع متنقلة لتصنيع أسلحة بيولوجية كانت “خاطئة” و”وصمة عار” على حد تعبيره.

وبدأ باول مسيرته بالمشاركة في حرب فيتنام إلى أن أصبح جنرالا بالجيش وكان أول أمريكي من أصل أفريقي يشغل مناصب وزير الخارجية ورئيس الأركان بالجيش ومستشار الأمن القومي.