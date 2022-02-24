“تلقت عرضا واحدا صالحا لمدة ساعة”.. مصر تلغى مناقصة دولية لشراء القمح

ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ صفقات شراء القمح من الخارج لصالح الحكومة المصري، مناقصة دولية لشراء القمح. وحسب رويترز، لم تتلق الهيئة سوى عرض واحد وكان صالحا لمدة ساعة واحدة فقط وبكمية 60 ألف طن.…

ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ صفقات شراء القمح من الخارج لصالح الحكومة المصري، مناقصة دولية لشراء القمح.

وحسب رويترز، لم تتلق الهيئة سوى عرض واحد وكان صالحا لمدة ساعة واحدة فقط وبكمية 60 ألف طن.

ويأتي ذلك بينما يعزف التجار عن البيع انتظارا للوصول إلى تقييم واضح لسعر القمح إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وقفزت أسعار القمح اليوم بنسبة 5.65% إلى 934.75 دولار للبوشل، وفقا لبلومبرج.

وكان الطلب المصري للشراء غير محدد بكمية، فيما كان عرض البيع لقمح فرنسي سعره 399 دولارا للطن.

والطلب المصري أيضا كان على أساس تسليم ظهر السفينة وللشحن في الفترة بين 11 و21 أبريل القادم.

العزوف عن المخاطرة

وقال متعامل أوروبي “تسود معنويات العزوف عن المخاطرة اليوم مع استحالة اتخاذ قرار تجاري بتقييم أسعار القمح مع بدء الحرب”.

وأضاف “من الواضح أن القمح الفرنسي هو البديل الأول الواضح حيث يمكن توريد الشحنات إلى مصر بدون مواجهة خطر الحرب إذ لن تضطر السفن للإبحار عبر البحر الأسود”.

واشترت هيئة السلع التموينية في أحدث مناقصة لها في 17 فبراير 180 ألف طن من القمح الروماني مقابل 318 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة أو 338.55 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن.