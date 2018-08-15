تلف 6 آلاف فدان طماطم بكفر الشيخ والبحيرة

نتيجة ستخدام بذور فاسدة وغير مقاومة للأمراض الصاوي أحمدتفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف 023 وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ، علي خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض، تسربت لأيدي المزارعين، حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار ال

نتيجة ستخدام بذور فاسدة وغير مقاومة للأمراض

الصاوي أحمد





تفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف 023 وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ، علي خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض، تسربت لأيدي المزارعين، حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، ومن ثم تعرّض المحصول لبعض الأمراض الفتاكة مثل “التقزم” و”التفاف الأوراق” و”تساقط الأزهار”.

وأعلنت نقابة الفلاحين، في بيان لها، الأحد الماضي، أنه تم رصد ظهور أضرار شديدة وتلف لمحاصيل مزارعي الطماطم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة، منها عدم اكتمال النمو العقدي للثمار وتساقط الأزهار، وذلك يعود إلى أن جميعهم عملاء إحدى شركات توريد البذور.

وقدّر حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن المساحة التقديرية المصابة من الطماطم في المحافظتين تتراوح بين 5 و6 آلاف فدان- طبقًا لحصر النقابتين الفرعيتين- وهي مرشحة للزيادة، خاصة مع بدء حصر المساحات في المنيا؛ لأن المحصول لا يزال صغيرًا ولم تظهر عليه الإصابة.

وأوضح أن هناك عددًا من الفلاحين تقدَّم ببلاغات ضد الشركة، خاصة مَن لديه فواتير لشراء التقاوي من أقسام الشرطة؛ تمهيدًا لتحويلها للنيابات والجهات القضائية المسئولة تمهيدًا للبت فيها وتعويض المزارعين.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من البلاغات تمّت في قسم وادي النطرون بالبحيرة، وقسم سيدي سالم في كفر الشيخ؛ وذلك للحصول على تعويض قانوني عن تلك الخسائر، فضلًا عن لجوء عدد منهم إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الزراعة عبر تقديم مذكرات واستغاثات.

وأشار إلى أن أزمة فساد تقاوي الطماطم ستنتقل من الدلتا إلى الصعيد في غضون شهر من الآن، لكنها لم تظهر على السطح حتى الآن؛ لأن المحصول لا يزال في مراحل مبكرة جدًّا هناك، ولم تظهر عليه الأعراض، ومن المتوقع أن تتعرض محافظات المنيا وبني سويف، والأقصر، وقنا، لأضرار مماثلة.

وظهرت على وسائل الإعلام شكاوى لعدد كبير من مزارعي الطماطم بكفر الشيخ والبحيرة من شركة “جعارة” لاستيراد البذور، واتهامها بأنها وراء بيع بذور (023) الخاصة بالطماطم الفاسدة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن لجنة التقاوي والمختصة باعتماد وفحص التقاوي فحصت عدة عينات من المساحات المزروعة بالطماطم المصابة، حيث أثبتت النتائج أن النباتات مصابة بفيروس تجعّد الأوراق، وعليه أعراض ذبول وتقزم في النباتات، ومن ثم فإن المشكلة تكون من التقاوي وليس من العوامل الجوية.

من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، ويتكلف الفدان الواحد من الطماطم من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس بعدما يكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

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وأوضح فرج أن كلام عدد من التجار عن ارتفاع درجات الحرارة وأنه سبب أساسي لهذا الفيروس، غير صحيح؛ بدليل عدم إصابة محاصيل أخرى في نفس المكان مزروعة بأصناف أخرى، ومن المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة، فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل الأمراض tylcv,tmv,tomv لذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة، وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محالّ التقاوي.

وقال إن هناك حربًا كبرى ضد الزراعة المصرية تُدار من سنوات عن طريق انتشار تقاوي مغشوشة بأسعار عالية تصاب بالأمراض قبل أن تنتج، ويحدث غالبًا في تقاوي الطماطم وفول الصويا والفول البلدي والبطاطس وكثير من المحاصيل.

وأكد أن للمشكلة أبعادًا أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد الأيام المقبلة؛ لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن يعرف إصابته من عدمه إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار عدد كبير من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملًا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسؤلية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين.

وطالب الجهات المسئولة في الدولة بوضع نهاية لهذه الكارثة وتعويض الفلاحين المتضررين وتوفير التقاوي في جهات وزارة الزراعة، ومحاسبة المتسببين حسابًا يردع من تسوِّل له نفسه المساس بالأمن الغذائي للمصريين.

ويبلغ إنتاج مصر من الطماطم سنويًّا 8 ملايين طن، ويصدر منها نحو نصف مليون طن، والمساحة المزروعة نحو 650 ألف فدان على مدار العام.