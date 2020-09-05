تلفزيون سامسونج QLED 8K يحصد جائزة أفضل تكنولوجيا بمعرض IFA 2020

فازت شركتا سامسونج للإلكترونيات وإل جي إلكترونيكس بجوائز الابتكار التقني للمنتجات في معرض إيفا برلين الدولي لعام 2020 (IFA 2020)، أكبر معرض تقني في أوروبا، حيث حصل جهاز تلفزيون سامسونج QLED 8K على جائزة أفضل تكنولوجيا الشاشات بحسب وكالة يونهاب.

وفاز جهاز تلفزيون سامسونج QLED 8K بجائزة أفضل تقنية فى صناعة الشاشات، كما حصد جهاز خزانة الملابس الذكية “اير ديرسر” (air dresser) لسامسونج، أفضل جائزة فى قطاع ابتكار إدارة الملابس.

وبالنسبة لشركة “إل جي إلكترونيكس”، فازت شاشة إل جي ألترا جير بأفضل جائزة.

بالإضافة إلى ذلك، حصدت غسالة شركة باناسونيك اليابانية نفس الجائزة.

وكشف المدير التنفيذي لمعرض IFA 2020 ينس هيتيكر عن قائمة المنتجات الفائزة بجوائز الابتكار التقني للمنتجات في المعرض.

يستمر معرض IFA 2020 حتى 5 سبتمبر فى برلين

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 5 سبتمبر في ألمانيا، ويقام معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يطلق عليه “معرض إيفا الآسيوي”، في الفترة بين يومي 24 إلى 26 من الشهر الجاري في مدينة كوانزو الصينية.

فى سياق متصل، كشفت شركة إل جي إلكترونيكس يوم الخميس عن رؤيتها للحياة المنزلية المستقبلية في معرض IFA 2020 التقني في أوروبا، حيث عرضت أحدث ابتكاراتها التي يمكن أن تكون مفيدة في العصر الطبيعي الجديد للوباء.

وتحت شعار “Life’s Good from Home”، عرض رئيس قسم التكنولوجيا في شركة إل جي للالكترونيات “بارك إيل-بيونغ” الرؤية التي تزيد من قيم المنزل الأساسية الثلاث -الرعاية والراحة والترفيه- في المؤتمر الصحفي للشركة في معرض “راديو برلين الدولي” لعام 2020 (IFA 2020).

وقال “بارك”، الذي اعتلى المنصة باستخدام تقنية الهولوجرام: “لقد جعلت هذه الأوقات غير المسبوقة مستقبلنا أكثر غموضًا، وتؤمن شركة إل جي بأن هذا يمثل فرصة فريدة لإحداث تغيير حقيقي في العالم من خلال تحقيق إمكانات جديدة للمنزل”.

وتعهد “بارك” بأن منصة الذكاء الاصطناعي من شركة إل جي “LG ThinQ”، ستستمر في تقديم خدمات مبتكرة ونماذج أعمال جديدة لقيادة التغيير.

وقالت الشركة إن تطبيق LG ThinQ سيوفر تجربة تتمحور حول المستخدم تمتد من دعم العملاء إلى شراء الإمدادات. وفي العام الماضي، بدأت الشركة خدمة رعاية العملاء الاستباقية مع التطبيق، الذي يحلل الحالة التشغيلية للأجهزة ويقدم نصائح الصيانة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الشركة أنها تخطط لمضاعفة عدد الأجهزة وعناصر الخدمة المتوافقة مع تطبيق LG ThinQ.