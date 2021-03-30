تلفزيون سامسونج «Micro LED» يحصل على شهادة «الواي فاي» من منظمة WFA

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر بائع لأجهزة التلفزيون في العالم، أن أجهزة تلفزيون سامسونج “مايكرو ليد” Micro LED حصلت على شهادة لتقنية الواي فاي (Wi-Fi) المتقدمة التي تمكنها من تقديم اتصال أسرع وأكثر استقرارا، بحسب وكالة يونهاب.

طرازا تلفزيون Neo QLED أول تلفزيون يحصل على شهادة الواي فاي 6E

وقالت سامسونج إن طرازي تلفزيون Neo QLED، وهما QN900A وQN800A، أصبحا أول تلفزيون يحصل على شهادة الواي فاي 6E (الجيل السادس الممتد) من تحالف الواي-فاي (WFA)، المنظمة العالمية التي تضم أكثر من 850 عضوا يقودون اعتماد الواي فاي والبرامج ذات الصلة.

تقنية الواي فاي 6E توفر اتصالا أسرع بأربع مرات من الواي فاي 5

وأوضحت سامسونج أن تقنية الواي فاي 6E توفر اتصالا أسرع بأربع مرات من الواي فاي 5 وتتيح عمليات نقل مستقرة للبيانات حتى عند توصيل أجهزة متعددة بجهاز توجيه واحد.

وقالت سامسونج “تم تصميم تقنية الواي فاي 6E المعتمدة حديثا لاستخدام تردد 6 جيجاهرتز مع الترددات الحالية 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز.

وأضافت سامسونج “الآن، يمكن لأجهزة تلفزيون Neo QLED 8K أن تدعم أحمال عرض النطاق الترددي الأكبر، ومعالجة بيانات متعددة الجيجابت أسرع، وتمكين وقت استجابة منخفض، وتوفير اتصال موثوق وآمن.

تأمل سامسونج في أن تتمكن أجهزة تلفزيون Neo QLED المزودة بتقنية الواي فاي 6E من زيادة المبيعات

وتأمل سامسونج في أن تتمكن أجهزة تلفزيون Neo QLED المزودة بتقنية الواي فاي 6E من زيادة المبيعات من المستهلكين الذين يسعون إلى تجربة مشاهدة أفضل مع خدمات بث الفيديوهات الترفيهية عبر الإنترنت (OTT) والواقع الافتراضي والألعاب.

فى أوائل الشهر الجارى كشفت سامسونج عن تشكيلة تلفزيونات 2021

وفى أوائل الشهر الجارى، كشفت شركة سامسونج عن تشكيلة تلفزيونات 2021، التي تشمل تلفزيونات Mini LED وMicro LED بأحجام مختلفة، حيث تتطلع سامسونج إلى تعزيز ريادتها في سوق التلفزيونات العالمية.

وقالت سامسونج للإلكترونيات، أكبر صانع لأجهزة التلفاز في العالم في حدث “Unbox & Discover” عبر الإنترنت إن تلفزيونها الجديد “Neo QLED”، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الرقمي بالكامل (CES) لعام 2021 في يناير، سيتم إطلاقه عالميا بدءا من كوريا الجنوبية.

ويكون تلفزيون سامسونج Neo QLED الذي يستخدم مصابيح “Quantum Mini LED” التي يبلغ حجمها واحدا على أربعين من حجم مصابيح LED التقليدية، متاح في خيارات 4K و8K التي تقدم أكثر من 20 طرازا على مستوى العالم.

وتأتي تشكيلة 8K مع 8 طرز بأربعة أحجام للشاشة – 55 و65 و75 و85 بوصة – وتأتي تشكيلة 4K مع 13.

وفي السوق المحلية، سيباع تلفزيون Neo QLED 8K مقاس 85 بوصة بسعر يتراوح بين 13.8 مليون وون (12,200 دولار) و19.3 مليون وون. وسيتم تسعير طرز 4K ما بين 2.29 مليون وون و9.59 مليون وون.

سامسونج تحافظ على موقعها كأكبر بائع لأجهزة التلفاز فى العالم للعام الخامس عشر على التوالي

وأظهرت بيانات حديثة أن شركة سامسونج حافظت على موقعها كأكبر بائع لأجهزة التلفاز فى العالم للعام الخامس عشر على التوالي في 2020 مدفوعة بأجهزة “كيو أل إي دي” (QLED) وأجهزة التلفاز كبيرة الحجم.

وبلغت الحصة السوقية لشركة سامسونج 31.9% من حيث عائدات المبيعات العام الماضي، وفقا لبيانات من شركة أومديا باحثة السوق، لتوسع ريادتها لسوق التلفازات العالمية للعام الخامس عشر على التوالي.

وأصبحت سامسونج أفضل شركة مصنعة للتلفازات على مستوى العالم في عام 2006، مدفوعة بنجاحها في سلسلة أجهزة تلفاز Bordeaux.

وقالت سامسونج إن إستراتيجية التركيز على شاشات ” QLED ” المتميزة وأجهزة التلفاز كبيرة الحجم ساعدت الشركة على الاستحواذ على حصة سوقية قياسية.