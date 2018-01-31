تلفزيون إسرائيل يعرض مسلسلًا عن الإخوان

عادل عبدالجواد عرض التلفزيون الإسرائيلي مؤخرًا مسلسلًا تلفزيونيًا، بطله صحفي إسرائيلي يُدعى "تسفي يحزقيل" وهو خبير بالشئون العربية، وحركات الجهاد الإسلامي، يوثق فيه صعود الإسلام في أوروبا على حد زعمه. وتدور أحداث المسلسل الذي يعرض على القناة العاشرة الإسرائيلية باسم…

عادل عبدالجواد



عرض التلفزيون الإسرائيلي مؤخرًا مسلسلًا تلفزيونيًا، بطله صحفي إسرائيلي يُدعى “تسفي يحزقيل” وهو خبير بالشئون العربية، وحركات الجهاد الإسلامي، يوثق فيه صعود الإسلام في أوروبا على حد زعمه.

وتدور أحداث المسلسل الذي يعرض على القناة العاشرة الإسرائيلية باسم “هوية مجهولة” عن تنكر الصحفي الإسرائيلي لشيخ مسلم سوري يسمي “أبو حمزة”.

ويعرض “يحزقيل” في مسلسله خطط الإخوان المسلمين للسيطرة على العالم باستخدام وسائل سهلة وبسيطة عبر التربية الإسلامية في مركز أوروبا علي حد قوله، لا سيما بنشر الدعوة التي يسعى يحزقيلي الآن إلى توثيقها ضمن مشروع تلفزيوني يجرى في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

المسلسل الجديد الذي أعده “يحزقيل” ليس الأول من نوعه الذي يراقب صعود الإسلام في أوروبا، لقد أعد المسلسل الأول المعروف بـ “الله إسلام” في عام 2012، تعقب صعود داعش في عام 2014.

بينما نقل موقع “هامكور” الإسرائيلي أعرب صباح اليوم الأربعاء عن نقاد التلفزيون انتقاداتهم حول البرنامج والضجة الكبيرة التي يثيرها يحزقيلي في برامجه حول الإسلام.

وورد انتقاد آخر جاء فيه أن مسلسل يحزقيلي يتحدث عن الموضوع ذاته وهو لا يعرض معلومات جديدة أمام الجمهور الإسرائيلي.

وتسائل الموقع الإسرائيلي قائلا: “ورغم حصول الحلقة الأولى من البرنامج على نسبة مشاهدة عالية، نحو 15% على القناة العاشرة، هل ستحظى الحلقات القادمة على نسبة مشاهدة عالية أم أنها ستشهد انخفاضا؟ تجربة الماضي تدل على أن الانخفاض أرجح”.