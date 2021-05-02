تلحق بقرار سعودي.. الإمارات تخفف إجراءات دخول أبو ظبي

أعلنت السلطات السعودية الأحد، رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة بدءا من 17 مايو.

علنت حكومة أبو ظبي، اليوم الأحد، تخفيف إجراءات دخول المواطنين الأجانب الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، إلى أراضي الإمارة، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي، في بيان، أنه تقرر تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمطعمين من مواطنين ومقيمين ويبدأ العمل بها من يوم الاثنين الموافق 3 مايو.

وأوضح البيان: “وفقا للإجراءات المحدثة فيتطلب من المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 5 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الرابع من الوصول في الدولة”.

ويطبق البرتوكول على جميع المطعمين من مواطنين ومقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوما أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق “الحصن”.

وتابعت حكومة أبو ظبي: “أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من مواطنين ومقيمين بالإمارة ، فيتطلب من غير المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الثاني عشر”.

كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص “PCR” عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الثامن.

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة بدءا من 17 مايو.

وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية المنشور على “تويتر”، فقد اعتمدت المملكة “سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو/ ايار 2021″، القادم، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.