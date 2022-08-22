تلامس 41 درجة على القاهرة.. ارتفاع درجات الحرارة غدا وطقس شديد الحرارة نهارا على المدن

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا على المدن، وتصل فى القاهرة للمحسوسة إلى 41 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، وحار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع ارتفاع الرطوبة على المدن، مما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة بقيم تصل لـ4 درجات.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا على القاهرة 37 للعظمى، و26 للصغرى، وتصل المحسوسة إلى 41 درجة خلال فترات الظهيرة،

وتبلغ في شبين الكوم 37 للعظمى، و24 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى، و25 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى، و23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على الإسكندرية إلى 33 للعظمى، و25 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى، و24 للصغرى، وبلطيم 33 للعظمى، و25 للصغرى، ومطروح 33 للعظمى، و24 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى، و25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 38 للعظمى، و24 للصغرى، والسويس 37 للعظمى، و24 للصغرى، والعريش 34 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى رأس سدر إلى 39 للعظمى، و26 للصغرى، ورفح 34 للعظمى، و23 للصغرى، ونخل 37 للعظمى، و19 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى، و27 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمى، و29 للصغرى، والطور 40 للعظمى، و26 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و28 للصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى، و29 للصغرى.

وتتوقع أن تصل درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد في بني سويف إلى 38 للعظمى، و25 للصغرى، والمنيا 39 للعظمى، و25 للصغرى، وأسيوط 41 للعظمى، و26 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى، و27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أسوان 43 للعظمى، و29 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى، و27 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى، و25 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى، و27 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى، و28 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يصل إلى 1.5 متر، فيما تصل حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، ورياح جنوبية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على المدن المصرية: